SEOUL - Aktor Hwayugi, Cha Seung Won, dipastikan akan membintangi film komedi Cheer Up, Mr. Lee, produksi CJ Entertainment. Melansir Soompi, aktor 48 tahun itu akan memulai syuting sejak 23 Juni silam.

Dalam film itu, Cha berperan sebagai Chul Soo, seorang pria dengan fisik sempurna. Meski begitu, bukan berarti dia tak memiliki kekurangan. Suatu hari, dia bertemu Saet Byul, anak perempuannya yang tidak pernah diketahui keberadaannya selama ini. Karakter Saet, akan diperankan oleh aktris cilik Uhm Chae Young.

Chemistry ayah dan anak itu akan diuji ketika sang putri didiagnosis mengidap penyakit serius sejak kecil. Alasan inilah yang membuat Saet Byul menghabiskan hari-harinya di rumah sakit. Namun, Saet Byul membuktikan dia adalah anak kuat yang bisa diandalkan Chul Soo.

Keduanya juga merupakan teman perjalanan yang saling melengkapi satu sama lain. Sebagian besar film ini memang akan berfokus pada situasi tak terduga yang akan dihadapi ayah dan anak itu selama perjalanan mereka.

Selain Cha Seung Won dan Uhm Chae Young, film Cheer Up, Mr. Lee juga akan dibintangi oleh Park Hae Joon, Kim Hye Ok, Ahn Gil Kang, Jeon Hye Bin, Ryu Han Bi, Jo Han Chul, dan Sung Ji Roo. Film itu, akan digarap oleh sutradara Lee Gae Byok, sosok di balik kesuksesan Luck Key (2016) yang meraup 6,97 penonton.

Selain itu, Cheer Up, Mr. Lee akan diproduksi oleh Yong Film yang pernah menggarap film The Handmaiden dan Believer. Film ini sekaligus menandai comeback Cha Seung Won ke layar lebar, setelah membintangi The Map Against The World, yang dirilis pada 7 September 2016.

Film itu, mengambil latar belakang sejarah dengan kisah Kim Jeong Ho yang berkeinginan kuat untuk meneruskan peta Joseon buatan mendiang ayahnya. Ia merupakan saduran dari novel Gosanja, karya Park Bum Shin.

Kemudian pada 2017, Cha kembali ke layar kaca lewat lakon Woo Ma Wang dalam Korean Odyseey (Hwayugi). Dalam serial fantasi itu, dia beradu akting dengan Lee Seung Gi dan Oh Yeon Seo. Drama bertabur bintang tersebut, menutup masa tayangnya dengan torehan rating rata-rata sebesar 5,14 persen.

(SIS)