LOS ANGELES – Aktor legendaris Al Pacino memberikan pujian langsung terhadap Gal Gadot. Bintang film The Godfather tersebut mengaku sangat terkesima dengan kualitas akting yang diberikan Gadot dalam film Wonder Woman.

Seperti diberitakan Comicbook, selain memberikan pujian terhadap aktris asal Israel, Pacino juga menyebut beberapa aktor lain. Salah satu di antaranya adalah aktor muda dari Call Me By Your Name, Timothee Chalamet.

“Yeah, masih sedikit aktor berkualitas. Maksudku, lebih jelas nama-nama seperti Leo DiCaprio dan James Franco, oh dan si anak baru Chalamet, dia adalah aktor yang hebat. Dia akan benar-benar memberikan sesuatu. Dan para aktris pun demikian, tersebar di mana-mana. Anda tidak akan percaya betapa baiknya mereka saat ini. Kalian lihat pemeran Wonder Woman, dia luar biasa,” kata Pacino menebar pujian bagi aktor-aktor yang lebih muda darinya.

Sebagai seorang aktor yang sudah berpengalaman, Pacino masih suka menyempatkan diri menonton film di rumah saat ada waktu luang. Meski hanya melihat film Wonder Woman selama lima menit, Pacino sadar bahwa kualitas akting Gal Gadot cukup tinggi.

“Terkadang saat aku berada di rumah dan aku melihat Wonder Woman, entah pada bagian mana aku tidak peduli, aku lalu menontonnya selama lima menit dalam sehari, hanya untuk melihat apa yang bisa ia (Gadot) lakukan. Dia adalah sesuatu. Dia berhasil memerankannya,” ucap aktor yang kini sudah berusia 78 tahun itu.

Al Pacino sempat dikabarkan akan bermain juga dalam film superhero. Pada tahun 2014, ia dirumorkan sudah bertemu dengan Marvel Studios untuk tampil dalam blockbuster Guardians of the Galaxy. Namun sayangnya rumor tersebut belum sempat terjadi karena James Gunn belum menemukan karakter yang cocok untuk idolanya itu.

