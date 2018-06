LOS ANGELES – Tak lama lagi Ant-Man and the Wasp akan segera tayang di bioskop-bioskop seluruh dunia. Film terbaru dari Marvel Cinematic Universe ini akan memperkenalkan Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) sebagai jagoan baru mereka, yakni The Wasp.

Evangeline sendiri mengaku sangat suka dengan konsep kostum The Wasp yang berwarna hitam. Menurutnya kostum tersebut merupakan salah satu kostum terkeren yang pernah ada di dunia sinematik Marvel. Namun di balik itu semua, Eva mengaku kesulitan makan ketika sedang menggunakan kostum The Wasp di lokasi syuting.

“Aku suka makan, aku seorang pemakan besar. Aku makan setiap saat dan dalam porsi besar. Tapi aku menggunakan korset dalam kostum itu dan aku sekarang paham mengapa para perempuan tidak biasa makan saat menggunakan korset,” ungkapnya saat menghadiri acara Good Morning America.

“Rasanya sangat tidak nyaman saat harus makan dan menggunakan korset! Anda harus makan dalam porsi atau potongan-potongan kecil, dan itu bukan aku!” lanjut aktris asal Kanada tersebut.

Proses pembuatan kostum The Wasp sendiri diakui oleh aktris berusia 38 tahun tersebut tidak mudah. Desainer kostum The Wasp harus bekerja keras selama berbulan-bulan untuk menyesuaikan kostum itu dengan bentuk tubuh Eva.

Seperti apa penampilan Evangeline Lilly dalam balutan kostum terbaru The Wasp? Saksikan Ant-Man and the Wasp yang akan tayang di bioskop mulai tanggal 6 Juni mendatang.

(ade)