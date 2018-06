JAKARTA - Jauh dari kabar miring seputar rumah tangga, membuat pasangan Dwi Sasono dan Widi Mulia selalu dipenuhi kebahagiaan. Bahkan tak jarang masyarakat menjadikan pasangan ini sebagai panutan membina rumah tangga.

Baru-baru ini, personel B3 ini diketahui mengunggah sebuah foto di dalam pesawat dimana ia tengah tertawa disamping sang suami. Saat diketahui, rupanya Dwi Sasono membuat sebuah lelucon lantaran menemukan pakaian dalam sang istri yang tak sengaja dititipkan di dalam tas miliknya.

"Slide to know why i was laughing," tulis Widi Mulia pada keterangan foto.

Unggahan pelantun Selamat Datang Cinta ini tentu membuat netizen tertawa dan tak kuasa menahan jari mereka untuk ikut berkomentar. Bahkan mereka meyakini bahwa resep awet muda pasangan yang sudah dikaruniai tiga orang anak ini lantaran Dwi Sasono selalu melucu tanpa kenal waktu.

"Wkwkwk.. Ibu widi hebat pisan bisa ngadepin kelakuan bapak dwi hihi.. I adore both of you! Long last!!," tulis dika_puspa.

"Punya suami kaya gini kayaknya awet muda pastii karna ketawa terus @widimulia," tulis chrieztha.

"Ternyata ini salah satu resep keluarga supaya tetep harmonis ya bu @widimulia? #patutdicontoh #keluargaidaman," tulis lessy_setiawati.

(aln)