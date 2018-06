SEOUL – Setelah sebelumnya dirumorkan putus, Jo Jung Suk memperjelas keseriusannya dengan sang kekasih, Gummy. Ia mengakhiri hubungan 5 tahunnya tersebut dengan mempersunting pelantun You Are My Everything tersebut, pada musim gugur 2018.

Keduanya akan memutuskan tanggal resmi setelah pertemuan keluarga secara resmi. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi langsung oleh bintang Jealousy Incernate melalui surat di fancafe-nya, pada 22 Juni 2018.

"Kami berencana untuk menikah pada musim gugur nanti. Kami belum mengadakan pertemuan formal antara keluarga kami atau memutuskan tempat dan hal-hal lain. Saat ini aku sedang disibukkan syuting film Hit and Run. Kami akan saling mencintai, hidup bersama, dan menikah," ungkap Jo Jung Suk, seperti dilansir dari Soompi.

Ia kemudian mengungkapkan alasan pernikahannya akan digelar dalam waktu dekat. Mereka mengaku memiliki sumber energi yang besar untuk sama lain.

"Dia adalah seseorang yang akan mendorong dan mendukungku untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan. Aku yakin kalian pasti di kejutkan dengan berita yang tiba-tiba. Tetapi aku harap kalian akan mendukung kami untuk menjalani kehidupan yang baik dan merayakan momen ini bersama," tulisnya.

Dalam suratnya, aktor 37 tahun itu juga berharap menjadi kepala rumah tangga yang handal dan tetap sebagai seorang aktor yang bertanggung jawab.

"Walaupun aku selalu kurang dalam berbagai hal. Aku berharap untuk terus terhubung dengan kalian semua melalui proyek-proyek yang baik. Aku akan melakukan yang terabik untuk terus berkembang," tukasnya.

Sementara itu, Gummy mengkonfirmasinya melalui agensinya, C-JeS Entertainment yang menyatakan, "Mereka berencana untuk menikah pada paruh kedua tahun ini. Namun, tanggal pastinya belum diputuskan dan pernikahan akan diadakan secara pribadi. Kami meminta dukungan dan sambutan hangat dari kalian untuk masa depan kedua orang ini."

Sebagai informasi, Jo Jung Suk dan Gummy telah berpacaran sejak 2013. Namun, hubungan keduanya terungkap ke publik, pada 2015. Sumber mengatakan bahwa perkenalan mereka karena oleh seorang teman. Kesamaan dalam selera musik semakin mendekatkan mereka.

"Keduanya pertama kali bertemu saat mereka bertemu dengan teman-temannya. Mereka menjadi sepasang kekasih lewat komunikasinya tentang musik. Mereka tidak dapat berkencan seperti pasangan pada umumnya, kecuali ketika mereka sedang tidak sibuk. Mereka menjaga satu sama lain dan menghabiskan waktu bersama,” ungkap seorang sumber, kala itu.

