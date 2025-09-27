Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser NCT Dream di JIS Diserbu Dreamzen, Antusias hingga Luar Stadion

Gabriella Dharma , Jurnalis-Sabtu, 27 September 2025 |20:59 WIB
Konser NCT Dream di JIS Diserbu Dreamzen, Antusias hingga Luar Stadion
Konser NCT Dream di JIS (Foto; Okezone/Gaby)
A
A
A

JAKARTA - NCT Dream membuka konsernya di Jakarta bertajuk Dream The Future pada Sabtu, (27/9/2025) di Jakarta International Stadium (JIS).

Dari pantauan Okezone, JIS sudah dipenuhi oleh para Dreamzen sejak pukul 16.00 WIB.

Mereka kompak menggunakan baju senada, yakni pink dan hijau. Di tengah antusias ini, ada sejumlah Dreamzen yang terpaksa menyaksikan konser dari luar venue lantaran keterbatasan biaya.

Salah satunya wanita bernama Fina asal Jakarta, ia rela menunggu dan menyaksikan konser sang idola meski harus dari luar JIS.

Konser NCT Dream di JIS

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kpop JIS NCT Dream NCT
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/33/3192094//moon_taeil-Rsdh_large.jpeg
Banding Ditolak, Moon Taeil Harus Jalani 3 Tahun 6 Bulan Penjara Atas Kasus Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190190//taeyong_nct-pNeq_large.jpg
Taeyong NCT Gelar Tur Asia Tahun Depan, Dipastikan Singgah ke Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3189003//live_streaming_rm_bts-kdfr_large.JPG
RM BTS Klarifikasi setelah Live Kontroversial Sebut Grup Akan Bubar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/49/3186810//sugbk_jadi_venue_laga_persija_jakarta_vs_psim_yogyakarta_persijaid-MQeZ_large.jpg
Mauricio Souza Pilih Persija Jakarta Main di SUGBK atau JIS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/33/3186868//g_dragon_menangi_mama_awards_2025-WY70_large.JPG
G-Dragon Raih Piala MAMA Awards 2025, Gaya Rambutnya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/49/3184904//mauricio_souza-RCPH_large.jpg
Gara-Gara Konser Musik, Mauricio Souza Kecewa Berat Persija Jakarta Belum Bisa Main di JIS
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement