Konser NCT Dream di JIS Diserbu Dreamzen, Antusias hingga Luar Stadion

JAKARTA - NCT Dream membuka konsernya di Jakarta bertajuk Dream The Future pada Sabtu, (27/9/2025) di Jakarta International Stadium (JIS).

Dari pantauan Okezone, JIS sudah dipenuhi oleh para Dreamzen sejak pukul 16.00 WIB.

Mereka kompak menggunakan baju senada, yakni pink dan hijau. Di tengah antusias ini, ada sejumlah Dreamzen yang terpaksa menyaksikan konser dari luar venue lantaran keterbatasan biaya.

Salah satunya wanita bernama Fina asal Jakarta, ia rela menunggu dan menyaksikan konser sang idola meski harus dari luar JIS.