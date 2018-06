JAKARTA - Penyanyi Agustina Hermanto alias Tina Toon sempat menghebohkan publik lantaran dikabarkan akan ikut sebagai calon legislatif yang diusung salah satu partai politik. Padahal jika menilik dari usia Tina Toon, tampaknya masih terlampau muda yakni 24 tahun. Mengenai kabar tersebut, sang pelantun 'Bolo Bolo' itu belum mau bercerita banyak.

Diakuinya bahwa rumor tersebut belum bisa ditanggapinya lebih dalam. Sebab bagi Tina Toon sendiri, ia hanya baru sekedar mengikuti tes semata.

"Untuk tanggapan nyaleg nanti kalau memang sudah pasti dan lulus tes dan lain-lain nanti aku update lagi ya," tulis Tina Toon melalui pesan singkat.

Sementara itu, dara kelahiran 20 Agustus 1993 ini kembali menambahkan bahwa bisa turut serta dalam tahun politik ini menjadi suatu kebanggaan baginya. Terlebih dapat memantik rasa kepeduliannya anak muda lain zaman sekarang untuk mengawal pemerintahan saat ini.

"Yang penting adalah menghadapi tahun politik ini aku bisa partisipasi dan mengajak anak muda untuk ikut mengawal pemerintahan juga," sambungnya.

Meski begitu, Tina Toon tak mau ambil pusing bila dirinya layak atau tidaknya berada dalam dunia politik. Yang terpenting ia menegaskan akan selalu mendudukung kemajuan bangsa dalam bidang politik.

"Dan pun kalau aku nyaleg, maju atau tidak, jadi atau tidak, aku tetap bisa membantu dan support banyak orang dengan tenaga, pikiran, pendidikan dan pengalaman yang aku punya," ujarnya.

"Itu dulu ya, so far nanti kalau gimana-gimna update or berita aku pasti share, thanks ya," tutupnya.

Seperti diketahui, belum lama ini beredar kabar Tina Toon akan terjun dalam dunia politik. Bahkan diketahui, salah satu partai politik telah mendaftarkan namanya sebagai calon anggota legislatif DPRD DKI Jakarta.

