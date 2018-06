LOS ANGELES – Marvel Studios semakin mengerucutkan daftar sutradara wanita untuk menggarap film solo Black Widow. Kini, hanya tersisa tiga kandidat: Cate Shortland, Amme Asante, dan Maggie Betts.

Menurut Aceshowbiz, Ketiga nama itu merupakan hasil dari penyaringan 39 sutradara yang awalnya dipilih oleh Marvel. Kabarnya, Cate, Amme, dan Maggie juga sudah bertemu dengan Kevin Feige untuk membahas film yang akan dibintangi oleh Scarlett Johansson itu.

Cate Shortland dikenal sebagai sutradara handal setelah menggarap film Somersault, Lore, dan terakhir Berlin Syndrome. Sementara Amme Asante, melambungkan namanya lewat film bertema rasisme, Belle.

Nama terakhir, Maggie Betts, baru mulai dikenal pada 2017, setelah menulis dan menyutradarai film Novitiate dan sebuah film dokumenter berjudul The Carrier. Keseriusan Marvel mengangkat film solo Black Widow sudah terlihat sejak penunjukan Jac Schaeffer sebagai penulis skenario. Jac adalah penulis skenario dari film pendek Olaf’s Frozen Adventure, yang sempat tayang sebelum film animasi Coco diputar di bioskop.

Sementara itu, Black Widow merupakan salah satu karakter lama yang ada di Marvel Cinematic Universe. Karakter Natasha Romanoff itu pertama kali diperkenalkan pada film Iron Man 2.

Black Widow tercatat muncul dalam sejumlah film garapan Marvel Studios, seperti The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, dan yang teranyar Avengers: Infinity War.

Scarlett Johansson mengaku, sangat senang jika diberi kesempatan untuk mengeksplorasi tokoh tersebut lebih jauh. “Aku senang dengan karakter Black Widow. Aku pikir, akan ada satu kesempatan untuk mengeksplorasi Widow sebagai seorang wanita mandiri yang membuat pilihan independen di dalam hidupnya,” ujar Scarlett seperti dikutip dari Aceshowbiz, Jumat (22/6/2018).

