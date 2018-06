LOS ANGELES – Para kura-kura ninja siap beraksi kembali ke layar lebar. Paramount Pictures kabarnya tengah mempersiapkan seri ketiga film Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT).

Paramount terakhir kali merilis TMNT sekitar 2 tahun silam, dengan hasil kurang memuaskan. Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows gagal menarik minat para penikmat film meski masih mengandalkan para pemain yang sama.

Berkaca dari kegagalan itu, untuk produksi kali ini Paramount mengandeng sederet nama besar untuk penggarapannya. Ada Andrew Dodge yang akan bertindak sebagai penulis skenario. Sementara Michael Bay, Andrew Form, dan Brad Fuller akan berada di barisan kursi produser.

Kedua film TMNT milik Paramount sebelumnya diadaptasi dari komik karya Kevin Eastman dan Kevin Laird. Kisah Michelangelo, Raphael, Leonardo, dan Donatello menuai kesuksesan besar saat dirilis pada 2014, dengan pendapatan mencapai USD493 juta. Sayang, pada sekuel keduanya, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadow hanya mengumpulkan setengah dari keuntungan film pertama.

Dalam kedua film tersebut, Pete Ploszek mengisi suara Leonardo, Alan Ritchson memerankan Raphael, Noel Fisher memegang karakter Michelangelo, dan Jeremy Howard melakoni tokoh Donatello.

Jauh sebelum Paramount, tepatnya pada era '90-an, New Line sebenarnya juga sempat merilis film TMNT. Film pertamanya saat itu mengumpulkan pendapatan sebesar USD201 juta, sementara sekuel kedua hanya sekitar USD78 juta. Di luar dugaan, sekuel ketiganya TMNT malah membukukan pendapatan jauh lebih buruk, sekitar USD42 juta.

