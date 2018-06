LOS ANGELES - Pemeran Daenerys Targaryen dalam serial Game of Thornes, Emilia Clarke merampungkan syuting seri kesembilan. Ia tampak mengucapkan selamat tinggal bagi serial yang dibintanginya sejak 2011 tersebut. Pada 18 Juni 2018, ia memposting sebuah foto, yang menampilkan dirinya mengenakan topi dan jaket berwarna navy.

Ia memilih bunga-bunga sebagai backgorund fotonya. Tak lupa ia menuliskan sebuah caption, "Naik perahu ke sebuah pulau untuk mengucapkan selamat tinggal pada tempat yang telah menjadi rumahku selama hampir satu dekade," ujar Clarke, seperti dilansir dari Fox News, Selasa (19/6/2018).

Perempuan 31 tahun tersebut menambahkan, "Ini adalah perjalanan yang sangat indah. Terima kasih atas kehidupan yang tidak pernah sebelumnya aku impikan, aku jalani, dan keluarga yang selalu aku rindukan #lastseasonitis."

Perempuan 32 tahun tersebut memang belakangan ini telah aktif mengunggah beberapa postingan tentang Game of Thrones, di Instagram miliknya. Seperti pada postingan 4 Juni 2018, ia membagikan momen bersama mantan suaminya di serial stasiun HBO tersebut, Jason Momoa (yang berperan sebagai Khal Drogo). Pasangan tersebut memamerkan keterampilan akrobatik dengan menciptakan adegan di depan lift seperti pada film hit Dirty Dancing, pada 1987. Dalam foto itu, Momoa tampak menggendong Clarke yang berpose kaku.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Casey Bloys, bos HBO kembali menekankan jika seri ke-9 ini akan menjadi yang terakhir untuk Game of Thrones, "Cerita ini, 'A Song of Fire and Ice', sudah selesai.”

Musim terakhir Game of Thrones dijadwalkan untuk mengudara, pada 2019. Ia dilaporkan akan terdiri dari enam episode pamungkas. Serial ini merupakan adaptasi dari novel fantasi karya George RR Martin, A Song of Ice and Fire. Ia mengambil latar belakang tentang perseturuan antara 7 klan bangsawan dalam perebutan kekuasaan Westeros.

Games of Thrones ditayangkan di HBO, Amerika Serikat pertama kali pada 17 April 2011. Menariknya, serial rancangan kreator David Benioff dan D.B Weiss ini mampu diterima masyaratkat luas dan mendulang kesuksesan. Ia bahkan meraih 38 piala penghargaan Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actor in a Drama Series, salah satunya Outstanding Drama Series, pada 2015 dan 2016.

(aln)