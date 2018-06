Aku dan notaris anne nyonyaku makan siang! Istri senyum setelah hari ini dapat kunci baru bar besar yg aku beli di seminyak! Suami harus ngerti keinginan istri! Anda jangan ceramah moral mulu tapi istrimu tdk dipenuhin kebutuhannya! Ceramah mulu tapi perbuatan mu tdk sesuai ucapanmu

A post shared by Dr. Hotman Paris Hutapea SH MH (@hotmanparisofficial) on Jun 16, 2018 at 2:09am PDT