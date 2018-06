SEOUL - Serial Suits menayangkan episode pamungkas pada 14 Juni 2018, dengan rating mencapai 10,7 persen. Drama adaptasi dari serial populer Amerika Serikat berjudul serupa itu terbilang konsisten mempertahankan ratingnya di slot tayang Rabu-Kamis.

Bersamaan dengan sukses itu, kedua pemeran utama Suits: Jang Dong Gun dan Park Hyung Sik mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada penonton. Melansir Soompi, Jang mengungkapkan, Suits adalah torehan gemilang lain dalam karier aktingnya setelah sempat vakum selama 6 tahun dari layar kaca.

“Aku senang bisa bekerja sama dengan para aktor dan staf produksi yang baik. Aku juga beruntung karena penonton ternyata mencintai proyek ini. Aku benar-benar ingin berterima kasih atas penerimaannya," ungkap Jang Dong Gun, seperti dilansir dari Soompi, Sabtu (16/6/2018).

Pernyataan itu ditimpali Park Hyung Sik dengan rasa syukur senada. Aktor dan penyanyi asal Yongin, Korea Selatan itu mengungkapkan, Suits adalah produksi yang sangat berarti baginya. "Ini adalah cerita yang memiliki banyak pesan moral," ujar Park.

Dia menambahkan, "Untuk itu, aku bekerja keras agar bisa berbagi pesan tersebut dengan semua orang. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mencintai dan mendukung proyek ini. Terima kasih karena telah bersama kami sampai akhir.”

Sekadar informasi, Suits akan digantikan drama baru berjudul Your House Helper. Drama itu dibintangi oleh aktor Drinking Solo, Ha Seok Jin dan aktris Welcome to Waikiki, Go Won Hee. Drama Your House Helper diadaptasi dari webtoon populer karya Seung Jung-Yeon, berjudul Sad Love Story.

Serial itu akan berkisah tentang Kim Ji Woon (Ha Seok Jin), seorang karyawan di perusahaan besar. Dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan memilih menjadi seorang asisten rumah tangga (ART). Kim bertanggung jawab untuk mengurus semua keperluan rumah, mulai dari memasak, mencuci pakaian, belanja, menjaga anak dan hewan peliharaan, hingga memperbaiki rumah yang rusak.

Kim Ji Woon kemudian bertemu Yoon Song Ah (Go Won Hee), pemilik layanan rumah tangga tempatnya bekerja. Akan seperti apa hubungan keduanya nanti? Drama Your House Helper akan debut pada 4 Juli 2018, di KBS.

(SIS)