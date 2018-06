SEOUL - Video klip DDU-DU DDU-DU milik BLACKPINK sukses ditonton lebih dari 27 kali dengan 2,4 juta like hanya dalam 24 jam setelah dirilis di YouTube pada 15 Juni 2018. Dengan capaian itu, DDU-DU DDU-DU tercatat sebagai video musik girl grup K-pop tercepat yang melampaui 20 juta penonton.

BLACKPINK sukses menggeser TWICE yang memegang rekor itu sebelumnya lewat tembang What is Love yang dirilis pada April 2018. Hingga berita ini diturunkan, MV tersebut sudah ditonton lebih dari 40 juta kali di YouTube. Single itu juga sukses mendominasi enam tangga lagu real time utama di Korea Selatan, tak lama setelah dirilis.

Sebagai informasi, DDU-DU DDU-DU merupakan satu dari empat track yang ada dalam mini album 'Square Up' milik BLACKPINK. Album itu diproduksi oleh Teddy Park, salah satu produser terbaik yang dimiliki YG Entertainment, bersama R.TEE dan Bekuh Boom. Selain DDU-DU DDU-DU, 'Square Up' juga masih menyimpan tiga tembang andalan lainnya: Forever Young, Really, dan See U Later.

Album itu bahkan sukses mendominasi chart album iTunes di 38 negara, termasuk Argentina, Austria, Bahrain, Brunei Darussalam, Bulgaria, Kamboja, Kanada, Chili, Kosta Rika, Finlandia, Yunani, Hong Kong, Hungaria, India, dan Indonesia.

Hari ini (16/6/2018), BLACKPINK mempromosikan DDU-DU DDU-DU dalam program Music Core yang ditayangkan MBC. Kesempatan itu, juga akan digunakan Jisoo cs untuk memperdengarkan lagu terbaru mereka lainnya, Forever Young, untuk pertama kalinya kepada pencinta musik K-Pop. Promosi BLACKPINK masih akan berlanjut ke program Inkigayo, esok hari (17/6/2018).

Dalam keterangannya, kemarin (15/6/2018), Jisoo 'BLACKPINK' mengatakan, DDU-DU DDU-DU memiliki jeda yang cukup banyak bagi grupnya untuk memamerkan kemampuan mereka menari. "Karena itu, kami harus lebih ekstra kuat. Pada bait kedua, ada bagian rap, yang juga diselingi dengan koreografi energik," katanya.

Jisoo menambahkan, "Jika kalian menonton video ini, aku harap bisa meninggalkan kesan yang baik bagi kalian. Sehingga, kalian bisa menontonnya lagi dan lagi."

