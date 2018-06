SEOUL - Aktris Chae Soo Bin dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk kembali ke layar kaca lewat drama Yeowoo Gaksibyeol. Hal tersebut dikonfirmasi Toin Entertainment selaku agensi bintang Strongest Deliveryman tersebut.

"Benar, dia mendapatkan tawaran tersebut. Akan tetapi, belum ada keputusan apapun yang diambil terkait tawaran itu. Saat ini, dia tengah mempertimbangkan tawaran itu dengan baik," ungkap Toin Entertainment seperti dilansir dari Soompi, Jumat (15/6/2018).

Menariknya, sebelum tawaran itu menghampiri Chae, SBS selaku distributor serial itu lebih dahulu meminang aktris Park Shin Hye dan Bae Suzy. Sayangnya, kedua aktris itu menolak tawaran tersebut. Park, seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, menolak tawaran itu karena terjadi perubahan judul dan plot.

Park kemudian menerima tawaran tvN untuk berlakon dalam Memories Alhambra, bersama Hyun Bin. Setelah dua kali mengalami penolakan dari aktris bidikan mereka, pada 1 Juni 2018, tim produksi beralih ke plot dan judul drama semula.

Jika Chae Soo Bin menerima tawaran tersebut, maka dia akan beradu akting dengan aktor Signal, Lee Je Hoon. Agensi sang aktor menuturkan, Lee saat ini tengah mendiskusikan jadwal syuting dengan tim produksi.

Drama ini akan menjadi drama pertama Lee dalam 1,5 tahun sejak berlakon dalam Tomorrow with You, pada 2017. Tahun lalu, aktor 33 tahun itu memang lebih fokus bermain dalam proyek layar lebar, seperti I Can Speak dan Time to Hunt.

Sekadar informasi, Yeowoo Gaksibyeol berkisah tentang kehidupan para pekerja bandara dan segala kesibukannya. Tim produksi memilih Bandara Internasional Incheon sebagai lokasi syuting drama tersebut.

Drama itu rencananya akan mengisi slot tayang Rabu-Kamis, di SBS. Skenario Yeowoo Gaksibyeol digarap oleh Kang Eun Kyung, penulis skenario di balik sejumlah drama populer, seperti Baker King, Kim Tak Goo, dan Romantic Doctor Kim. Kang akan berkolaborasi dengan PD Shin Woo Chul yang pernah menggarap Secret Garden dan A Gentleman’s Dignity.

Nah, menariknya proyek ini akan menjadi kolaborasi keduanya setelah 5 tahun silam mereka berduet menggarap Gu Family Book yang diperankan Lee Seung Gi dan Bae Suzy. Drama itu mampu mendulang rating positif, mencapai 19,1 persen.

