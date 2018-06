SEOUL - Belum lagi Wok of Love merampungkan masa tayangnya, Jang Hyuk telah mengamankan proyek layar kaca terbarunya. Melansir Soompi, aktor 41 tahun itu akhirnya menerima tawaran membintangi serial terbaru MBC, Bad Papa.

Jang Hyuk diketahui mendapatkan tawaran itu pada pertengahan Mei 2018. Saat itu, Sidus HQ selaku agensi sang aktor mengaku, belum ada sinyal positif dari artisnya untuk bermain dalam Bad Papa. Bisa dipahami, mengingat Wok of Love baru memulai debutnya di layar kaca kala itu.

Namun tampaknya, waktu 1 bulan cukup bagi bapak tiga anak itu untuk menerima tawaran berperan sebagai Yoo Ji Chul dalam Bad Papa. Yoo merupakan seorang mantan juara tinju tak terkalahkan yang juga berstatus sebagai suami dan ayah.

Kehidupannya berubah 360 derajat, ketika sebuah masalah merebut ketenaran, uang, dan keluarganya sekaligus. Ia kehilangan popularitasnya dan untuk pertama kali merasakan hidup seperti di neraka.

Dalam keputusasaannya, Yoo menemukan sebuah obat baru yang ajaibnya sangat efektif untuk mengubah nasibnya. Obat 'misterius’ itu membawanya kembali bertarung di atas ring dan perlahan dia mulai mencari keluarganya.

Belum banyak informasi terkait produksi Bad Papa. Namun yang pasti, proyek tersebut akan disutradarai Jin Chang Kyu, sosok di balik sukses serial Rebel: Thief Who Stole the People. Drama itu diagendakan untuk mengisi slot Senin-Selasa, setelah Partners for Justice dan Risky Romance menghabiskan masa tayangnya.

Sekadar informasi, Jang Hyuk saat ini masih terlibat penggarapan drama komedi romantis Wok of Love bersama aktris Jung Ryeo Won dan Junho '2PM’. Menariknya, untuk bisa bermain dalam drama tersebut, Jang Hyuk harus menepis tawaran sekuel Voice yang akhirnya diisi oleh bintang Return, Lee Jin Wook.

Drama Wok of Love memulai debutnya pada 7 Mei 2018 dengan rating masing-masing 5,8 persen dan 6,4 persen. Perlahan, rating drama itu terus bertumbuh hingga mencapai 6,4 persen di episode terakhirnya yang tayang pada 11 Juni 2018.

Meski dari sisi rating drama ini masih di bawah Are You Human Too? yang memulai debutnya pada 4 Juni 2018, namun drama ini memiliki kisah unik yang cukup menarik untuk diikuti.

