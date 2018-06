LOS ANGELES - Sudah bukan rahasia lagi jika kebanyakan musisi dunia acap kali memesan hal-hal unik yang disebut rider, sebelum manggung. Ternyata, hal serupa juga berlaku bagi band rock legendaris, Guns N’ Roses.

Daftar permintaan itu bocor saat mereka didapuk menjadi salah satu penampil dalam Download Festival 2018 yang akan digelar di Donington Park, Britania Raya, pada 8-10 Juni 2018. Menariknya, permintaan grup yang berdiri pada 1985 itu sangat tak biasa dan cenderung nyeleneh.

Guns N’ Roses meminta organizer untuk menyediakan toilet porselen dan tisu ‘selembut sutra’ di dalamnya. Toilet itu harus didesain khusus dan ditempatkan di ruang tunggu mereka. Rider itu, menurut seorang sumber anonim, membuat kaget pihak organizer.

“Itu adalah permintaan terbesar yang pernah ada dalam sejarah festival itu. Organizer tak pernah menemukan kasus seperti itu sebelumnya. Tapi organizer memastikan keinginan Guns N Roses terpenuhi seperti yang mereka inginkan,” ungkap sumber itu seperti dikutip dari laman NME, Rabu (13/6/2018).

Beberapa minggu silam, dalam konser lainnya, personel Guns N’ Roses diketahui meminta sejumlah cokelat legendaris untuk mereka. Tak hanya itu, band rock asal Los Angeles, Amerika Serikat tersebut juga meminta sejumlah pizza.

Bukan pizza biasa, mereka meminta menu itu ditaburi banyak keju. Dan tentu saja, hal itu menjadi sesuatu yang tak biasa.

Sekadar informasi, Gun N’ Roses sepanjang Juni hingga Juli 2018 disibukkan dengan jadwal tur konser Not in This Lifetime mereka di Eropa. Dimulai dari Jerman, Axl Rose cs singgah ke Denmark, Inggris, Italia, Perancis, Belgia, Spanyol, Belanda, Polandia, Rusia, Estonia, Norwegia, hingga Swedia.

Dari Eropa, band yang memopulerkan lagu Sweet Child o’ Mine itu juga akan singgah ke Indonesia. Mereka dijadwalkan manggung di Gelora Bung Karno (GBK), pada 8 November 2018.

Ini merupakan tur konser kedua Guns N’ Roses di Indonesia. Mereka tampil dalam tur Guns N’ Roses Appetite for Democracy di MEIS Ancol Jakarta, pada 16 Desember 2012.

(SIS)