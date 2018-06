JAKARTA – Setelah beberapa bulan sempat menutup-nutupi hubungannya dengan seorang model cantik bernama Paula Verhoeven, akhirnya Baim Wong mempublikasikan wanita tersebut di Instagram.

Desas desus mengenai nama Paula sudah muncul saat akun @lambe_turah memamerkan foto Baim bersama keluarga besar model berusia 30 tahun tersebut.

Lantas seperti apa sosok Paula Verhoeven, model profesional yang mampu luluhkan hati Presiden Jomblo ini?

“Diumpetin mulu .. pamali ❤,” tulis Baim.

diumpetin mulu .. pamali ❤️ Sebuah kiriman dibagikan oleh baim wong (@baimwong) pada 11 Jun 2018 jam 7:19 PDT

Paula Verhoeven melabuhkan hatinya untuk pesinteron Baim Wong diketahui merupakan seorang model profesional yang sudah memulai kariernya bahkan sejak usia remaja. Sebagai keturunan dari percampuran Belanda, Tionghoa, serta Jawa memang tidak mengherankan jika wajah Paula nampak blasteran.

(Baca juga: Baim Wong Unggah Foto Pernikahan, Netizen: Halu Bang?)

Sebagai seorang model yang sudah merintis sejak kecil, tentu saja sederet prestasi diraihnya. Diantaranya dengan memenangkan ajang modeling seperti juara 1 Elite Model Look tahun 2003, Juara Wakil 2 None Jakarta Barat tahun 2006, dan Juara 1 Face Of Asia.

Tidak sekedar menjadi model, Paula juga pernah tercatat sebagai salah satu pemain film berjudul Supernova bersama Herjunot Ali serta mencoba peruntungannya sebagai seorang presenter. Kembali ke dunia modeling, sebuah projek terbaru pun dibuat wanita kelahiran 1987 bersama model profesional lain seperti Kelly Tandiono membentuk proyek 'Supermodels Project'.

(Baca juga: Pamer Foto Berdua, Baim Wong Mulai Buka-bukaan soal Kekasih?)

Sayangnya meski Baim sudah go public, nampaknya Paula masih enggan untuk membagikan kebahagiaannya kepada masyarakat. Terlihat dalam feed instagram miliknya, belum nampak wajah Baim Wong di Instagramnya.

(sus)