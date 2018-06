JAKARTA – Sebagai ibu rumah tangga dengan tiga anak, tentunya orientasi seorang wanita bukan lagi mengurus dirinya saja tetapi juga punya tanggung jawab yang berlebih. Tidak sedikit wanita yang punya anak lebih dari satu menyepelekan penampilan. Tapi berbeda dengan aktris cantik Nia Ramadhani yang meski sudah mempunyai anak banyak, namun masih memikirkan gaya berpakaian hingga dandanan.

Baru-baru ini di Instagram, layaknya seorang gadis yang bereksperimen dengan rambut, pesinetron yang pernah melambung namanya lewat judul Bawang Merah & Bawang Putih ini juga membuat kepangan kecil di rambut blondenya. Sehingga netizen yang melihat dibuat pangling sampai memuji Nia.

My ‘New’ Braid HairStyle Sebuah kiriman dibagikan oleh Nia Ramadhani Bakrie (@ramadhaniabakrie) pada 11 Jun 2018 jam 6:59 PDT

“Gaya kepang baru di rambutku,” tulis Nia di instagram pada Selasa 12 Juni 2018.

“Wow kayak masih ABG ya,” tulis netizen.

“Mamah muda cantiknya enggak ketulungan,” sambung yang lain.

Nia Ramadhani memang terbilang stylish jika berhubungan dengan penampilan dan selera fashionnya. Sebut saja saat menghadiri konser Bruno Mars, dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi wanita 28 tahun itu mengenakan kaos serta hotpants yang membuat sekilas mata mengira Nia tampak seperti seorang wanita yang belum punya anak. Penampilan apiknya pun juga ditunjang dengan tubuh bak seorang model profesional.

Last but not least, kehadiran pasangan Nia Ramadhani dan Ardie Bakrie saat datang ke festival musik yang berlangsung di California, Amerika Serikat. Ia memadukan pakaian hitam tersebut dengan rompi berwarna cokelat bertali. Tali rompi tersebut ia ikatkan di depan dada. Sementara itu, ia memilih celana pendek berwarna hitam untuk pakaian bawahannya serta boots yang warnanya senada dengan pakaian.

Bye Chella 🌴👏👏😍 #coachella2018 Sebuah kiriman dibagikan oleh Nia Ramadhani Bakrie (@ramadhaniabakrie) pada 16 Apr 2018 jam 2:30 PDT

Nia Ramadhani menikah dengan Ardi Bakrie di usia yang cukup muda yaitu 20 tahun. Dua tahun berselang, pasangan ini kemudian dikaruniai seorang anak bernama Mikhayla Zalindra Bakrie kemudian Manatti Bakrie dan Magika Zalardi Bakrie di tahun 2015 dan 2017. Setelah menikah, Nia mulai mengurangi aktivitasnya di dunia entertainment dan fokus menjadi ibu rumah tangga.

(sus)