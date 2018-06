JAKARTA - El Rumi memilih hijrah ke London untuk melanjutkan pendidikannya sejak 2017. Gaya hidupnya tentu saja berubah mulai dari mandiri dan kebiasaannya berpetualang tanpa didamping kakak dan adiknya.

Sepenggal kisah tentang hidup El Rumi di London lantas diposting sang ibunda, Maia Estianty di akun Instagram pribadinya. Melalui foto yang diposting pada Senin 11 Juni 2018, tampak El yang tengah asyik menikmati tempat-tempat yang cukup bersejarah untuknya.

Salah satunya rumah kecil Paul McCartney juga tempat sejarah band legendaris asal Inggris, The Beatles. Hal tersebut dianggap Maia sebagai keberuntungan karena pilihan El untuk kuliah di luar negeri.

"@elelrumi, dia penggemar berat @thebeatles (band legenda asal Inggris). Beruntung dia lagi sekolah di UK, bisa mengunjungi tempat2 bersejarah dari band kesayangannya, termasuk melihat rumah masa kecilnya Paul McCartney, ke Strawberry fields dan Penny Lane," jelas Maia dalam caption.

"Happy when you are happy, my son. Love you.," imbuhnya.

Dalam foto itu tampak wajah bahagia El yang langsung tersorot kamera. Remaja berusia 19 tahun tersebut juga menunjukkan lokasi-lokasi yang telah dikunjunginya.

Komentar netizen lantas banjir di postingan Maia kali ini. Salah satunya fakta club sepak bola yang diidolakan El dan bertentangan dengan kegemaran The Beatles.

"The Beatles identik dengan Liverpool, tapi sayang elelrumi fans fanatiknya Chelsea 😁 hehehe," tutur seorang netizen.

Lebih lanjut fisik El Rumi saat ini juga tampak menarik perhatian netizen. Dinilai mirip dengan sang ayah, netizen berdoa agar El mewarisi sifat teguh dan kerja keras dari Maia Estianty.

"@elelrumi gendutann yaampunn 😃," tutur netizen.

"Mirip bgt yaa el sama AD. Tp semoga akhlaq nya ngikut sama bunda nya yaa..," tambah akun @rennyadhitama.

(sus)