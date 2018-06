LOS ANGELES - Film Mission Impossible - Fallout akan segera muncul di layar lebar beberapa bulan lagi. Banyak para penggemar film yang penasaran dengan film ini, karena banyak aksi yang dilakukan tanpa bantuan computer graphic (CG), alias dilakukan sungguhan.

Apa lagi, seperti biasa Tom Cruise tidak menggunakan pemeran pengganti dalam melakukan adegan berbahaya. Dan kali ini, Cruise melakukan sebuah adegan yang cukup berbahaya, yakni melakukan HALO jump di dalam film terbarunya tersebut.

Dan baru-baru ini, Cruise membagikan adegan behind the scene dari aksi berbahaya tersebut.

Jack Myers, yang merupakan director dari film tersebut menjelaskan bahwa HALO jump merupakan kependekan dari High Altitude – Low Opening yang biasa dilakukan dalam operasi militer.

Para prajurit menggunakan teknik ini untuk menyusup ke area yang tidak bersahabat dengan melompat dari pesawat pada ketinggian 25.000 kaki. Kemudian mereka dan membuka parasut di ketinggian di bawah 2.000 kaki.

Mengutip dari laman Hollywood Reporter, Jack menyebutkan bahwa adegan ini sangat beresiko. Namun, mereka harus melakukannya karena Ethan Hunt, yang diperankan Cruise, harus melakukan misi serupa.

Untuk melakukan hal ini, koordinator stunt untuk film Mission Impossible - Fallout, Wade Eastwood mengatakan bahwa timnya sampai membuat helm khusus untuk adegan tersebut.

“Kami sampai membuat sebuah helm untuk properti film, yang juga dapat menjadi alat penyelamat hidup,” jelas Wade.

Saking sulitnya, para kru film pun harus didampingi oleh pihak militer sugguhan. Dan untuk mendapatkan gambar yang sempurna, mereka harus melalui berkali-kali percobaan.

"Tidak ada yang berpikir akan membutuhkan lebih dari 100 lompatan untuk mendapatkan adegan itu," kata sutradara Christopher McQuarrie.

Hal ini dikarenakan pada saat melompat, mereka terjun bebas dengan kecepatan 402 km per jam. Dan sedikit saja ada kesalahan, akan terjadi sesuatu yang fatal.

Meski demikian, Cruise merasa lega telah menyelesaikan adegan tersebut. Dia pun tak sabar menunggu film ini keluar di bioskop 27 Juli mendatang.

“Saya tidak sabar menunggu audiens melihat ini," kata Cruise.

Berikut ini adalah video behind the scene adegan HALO jump di film Mission Impossible - Fallout.

A full year in the making. Check out how we did it. #MissionImpossible Falloutpic.twitter.com/FMsPWfSZfR— Tom Cruise (@TomCruise) June 3, 2018