SEOUL - Penyanyi dan aktris Ham Eunjung dipastikan akan kembali ke layar kaca. Ia akan membintangi drama berjudul Lovely Horribly. Kembali berakting, Eunjung kemudian mengungkapkan alasannya bergabung dalam drama tersebut.

"Pertama-tama, naskahnya sangat menarik untuk dibaca. Aku sangat senang dan bersemangat untuk mengerjakan proyek yang sangat unik dan memiliki premis yang bagus," ungkap dia seperti dilansir dari Soompi, Jumat (8/6/2018).

Ia menambahkan, "Sudah enam bulan sejak drama All Kinds of Daughters In Law. Aku sangat bersemangat untuk berakting lagi. Untuk ini, aku akan terus bekerja keras sebagai aktris di masa depan. Jadi, aku mohon terus berikan dukungan untukku."

Seperti diketahui, dalam drama keluarga All Kind of Daughter In Law, ia menjadi pemeran utama dan beradu akting dengan aktris Lee Je Yeon, yang berperan sebagai saudara kembarnya. Drama tersebut tayang sejak 5 Juni 2017 dan tamat pada akhir tahun lalu.

Sementara di drama Lovely Horribly nanti, perempuan 29 tahun tersebut akan berperan sebagai aktris papan atas, Shin Yoon Ah. Ia adalah aktris yang sangat populer, namun tertutup soal kehidupan pribadinya.

Walaupun ia tampak lemah, namun Shin bisa bersikap dingin dan lugas dalam urusan percintaan. Karakternya akan menjadi salah satu bumbu drama yang menarik.

Dengan terlibatnya Eunjung dalam Lovely Horrybly, ia akan melengkapi daftar pemain yang sebelumnya telah bergabung. Di antaranya Song Ji Hyo dan Park Shi Hoo sebagai karakter utama, serta Lee Gikwang 'Highlight'.

Sebagai informasi, Lovely Horribly adalah drama bergenre horor-romantis yang berkisah tentang penulis naskah drama malang, Ji Eul Soon (Song Ji Hyo). Namun, keajaiban terjadi ketika naskah dramanya didapuk untuk dibintangi oleh bintang top yang diperankan oleh Park Si Hoo. Uniknya, kisah asmara akan terjalin antara kedua orang yang lahir pada hari dan jam yang sama tersebut.

Rencananya drama ini akan mulai ditayangkan pada Agustus 2018 di KBS. Lovely Horribly akan menggantikan slot tayang drama Seo Kang Joon, Are You Human? yang tayang perdana pada 4 Juni 2018.

(LID)