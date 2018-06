SEOUL - Aktris UEE dikabarkan akan segera tampil kembali ke layar kaca. Pemilik nama asli Kim Yu Jin tersebut ditawari menjadi pemeran utama dalam drama berjudul My Beautiful Side. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh agensi sang aktris, Yuleum Entertainment.

Baca Juga: Bintang Sons of Anarchy, Alan O'Neill Meninggal di Usia 47 Tahun

"Benar, UEE saat ini tengah ditawari drama akhir pekan terbaru, My Beautiful Side," ungkap Yuleum Entertainment, seperti dilansir Soompi, Jumat (8/6/2018).

Namun, sayangnya belum banyak kabar terbaru apakah bintang High Society tersebut akan menerima tawaran ini dalam waktu dekat. Jika UEE memilih untuk membintangi drama tersebut, dia akan berperan sebagai Kim Do Ran.

Ia adalah seorang wanita dengan temperamen yang mudah berubah. Namun, Kim Do Ran memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Kim Do Ran hampir tidak lulus dari perguruan tinggi sebagai jurusan bahasa Inggris, setelah berulang kali mengambil cuti. Kemudian, sambil mengajar paruh waktu di sebuah lembaga swasta, dia akan mengejar ujian sertifikasi guru.

Mungkin peran ini akan berbeda dengan drama UEE sebelumnya. Dalam drama terakhirnya, My Husband Mr. Oh, ia menjadi seorang produser program televisi yang sukses, Han Seung Joo. Saking workaholic-nya, dia sampai tidak memikirkan pernikahan dan tak ahli dalam hal berkencan. Hingga ia bertemu dengan Oh Jak Doo, seorang pria gunung yang lugu dan baik.

Baca Juga: Sibuk, Lee Yi Kyung dan Jung In Sun Putus setelah Setahun Pacaran

Sementara untuk kisahnya drama My Beautiful Side bercerita tentang Kim Do Ran, yang kehilangan segalanya. Dalam satu hari ia mengetahui jika orangtuanya sekarang adalah bukan orangtua kandungnya. Serta fakta jika keduanya adalah seorang pembunuh membuat Kim semakin terpuruk. Lengkapnya, ini adalah kisah tentang seorang wanita yang akan hidup dengan tegar, ia akan berjuang membangun hidupnya kembali.

Belum banyak informasi tentang produksi drama tersebut. Yang pasti My Beautiful Side dijadwalkan mengudara pada September 2018, di KBS 2 TV.

(LID)