SEOUL - Lama tidak terdengar kabarnya, Kim Joon mengejutkan publik dengan kabar terbaru. Bintang Boys Before Flowers tersebut ternyata diam-diam telah menikah sejak 2015 silam.

Bahkan, ia telah dikaruniai anak sebagai buah cinta dari 3 tahun pernikahannya tersebut. Hal ini diungkapkan sang aktor saat wawancara degan media lokal di Korea, pada 7 Juni 2018.

"Aku menikah tiga tahun lalu. Banyak yang tidak tahu, karena memang tidak ada artikel tentang pernikahanku sampai sekarang. Pada waktu itu aku hanya mengundang orang-orang terdekatku," ungkap Kim Joon seperti dilansir dari Soompi, Jumat (8/6/2018).

Ia kemudian menambahkan, "Aku telah memulai sebuah keluarga dengan istriku yang telah aku kencani selama sembilan tahun. Sekarang aku bahkan juga seorang ayah."

Menariknya, kedekatan Kim dengan sang istri telah terjalin cukup lama. Ia telah berkencan dengan istrinya yang non selebriti sebelum memulai debutnya di industri hiburan Korea.

Sekadar informasi, Kim memulai debutnya sebagai anggota boyband T-Max, pada 2007. Ia ambil bagian sebagai rapper dan penulis lagu dalam grup beranggotakan 5 orang itu. Namun, nama Kim Joon mulai mencuat ketika dirinya menjadi salah satu anggota F4 di drama Boys Before Flowers pada 2009. Ia berperan sebagai Song Woo Bin. Sikap kalem dan dewasanya membuat Kim mampu mencuri hati penggemar.

Boys Before Flowers memang menjadi salah satu drama yang populer kala itu. Bahkan pada akhir episode penayangannya, drama yang dibintangi oleh aktor Lee Min Hoo ini mendapatkan rating sekira 32,7 persen.

Lebih dari itu, drama tersebut mampu menyabet gelar popular drama pada ajang Seoul International Drama Award ke-4, pada 2009. Sejak membintangi Boy Before Flower, Kim mulai aktif dalam beberapa judul drama lain, diantaranya: Let's Sleep Here Tonigh, Haptic Mission, Pygmalion's Love, Invincible Baseball, Detectives in Trouble, Endless Love, dan City of The Sun.

(LID)