SEOUL - Aktris Jung In Sun resmi mengakhiri hubungan asmara dengan aktor Lee Yi Kyung. Hubungan itu berakhir, hanya selang 2 bulan setelah keduanya mengumumkan telah berpacaran selama setahun terakhir.

Baca Juga: Ternyata, Lee Yi Kyung dan Jung In Sun 'Waikiki' Dijodohkan Sang Sahabat

“Benar bahwa keduanya putus baru-baru ini. Kami tak tahu penyebab pastinya, namun keduanya putus secara baik-baik karena jadwal pekerjaan mereka yang begitu padat. Namun Jung dan Lee masih tetap menjadi teman baik yang saling mendukung satu sama lain,” ungkap perwakilan C-JeS Entertainment selaku agensi Jung, seperti dilansir dari Soompi, Jumat (8/6/2018).

Kedua aktor itu mengonfirmasi hubungan mereka pertama kali pada 17 April 2018, bertepatan dengan penayangan terakhir drama Go Go Waikiki. Kala itu, agensi kedua aktor itu mengungkapkan, Lee dan Jung telah berpacaran selama setahun terakhir.

Keduanya memutuskan untuk merahasiakan hubungan itu sepanjang syuting hingga akhirnya secara mengejutkan mengumumkan tengah berpacaran.“Aku sebenarnya ingin jujur kepada semua orang bahwa kami pacaran. Tapi karena kami bekerja di industri yang sama, aku rasa menguak hubungan kami bukanlah keputusan yang tepat. Karena itulah kami merahasiakannya,” kata Lee kala itu.

Sementara Jung In Sun mengatakan, mereka memutuskan untuk bersikap profesional sebelum memulai syuting Go Go Waikiki. “Lokasi syuting bukanlah tempat untuk bermesraan. Mungkin ada beberapa orang yang ngeh dengan hubungan kami. Tapi untungnya, (saat itu) mereka tak bertanya lebih lanjut,” ujarnya.

Pengakuan itu membuat terkejut tim produksi Go Go Waikiki, termasuk sang sutradara, Lee Chang Min. Dia mengaku tak tahu menahu tentang hubungan kedua aktornya tersebut. “Aku sangat terkejut ketika mendengar gosip mereka berpacaran. Aku tak percaya dengan gosip-gosip itu. Pasalnya, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda berpacaran dan mereka hanya fokus pada akting,” ujarnya.

Baca Juga: Dikabarkan Pacaran dengan Jung In Sun, Agensi Lee Yi Kyung Berikan Konfirmasi

Lee Chang Min melanjutkan, “Aku pikir semua orang juga enggak ngeh kalau mereka pacaran. Karena episode Joon Ki (karakter Lee Yi Kyung dalam Go Go Waikiki) dan Yoon Ah (lakon Jung In Sun) memang terpisah. Satu-satunya tempat mereka akan bertemu adalah di Wakiki. Mungkin ini yang membuat kami sulit mendeteksinya.”

(LID)