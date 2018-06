JAKARTA - Sheryl Sheinafia menjadi salah satu orang yang paling beruntung karena mendapat kesempatan untuk berkunjung ke studio Pixar di San Fransisco, Amerika Serikat.

Keberangkatan pelantun lagu Sweet Talk ini rupanya sebagai perwakilan dari Indonesia dalam rangka press junket Incredibles 2 bersama Disney. Banyak pengalaman seru yang dirasakan oleh Sheryl selama berada di sana, salah satunya adalah saat harus mengisi voice over karakter di film Incredibles.

"Yang seru mungkin bisa dibilang voice over. Jadi, kita dubbing suara karakter Incredibles, dan kita lihat langsung studio dubbing mereka. Buat dubbing itu experience-nya sangat tricky, aku harus presisi sama lafalnya si karakter-karakternya, itu susah banget ternyata," kenang Sheryl saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis (7/6/2018).

Pada kesempatan itu Sheryl mencoba mengisi suara dari karakter Dash, yang biasa diisi oleh Huck Milner. Dari pengalaman tersebut Sheryl mengaku bahwa mengisi suara sebuah karakter animasi adalah hal yang tak mudah dilakukan.

"Aku cobain Dash, kita disuruh improve (dialognya), lucunya itu ada beberapa yang bikin dengan logat mereka. Ada teman baru aku namanya Wendy dari Singapore dia pake logat Singapore, jadi kayak, 'how you do this la', itu lucu banget," katanya seraya diiringi tawa.

Incredibles 2 sendiri akan menjadi film terbaru Disney untuk meramaikan libur Lebaran tahun ini. Film garapan sutradara Brad Bird ini akan mulai tayang di bioskop pada tanggal 12 Juni 2018.

(ade)