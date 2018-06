LOS ANGELES - Sugarland comeback meramaikan industri musik Hollywood dengan album terbaru mereka, "Bigger". Di album itu, Sugarland menggandeng Taylor Swift untuk menjadi rekan kolaborasi mereka di lagu berjudul Babe.

Video klip Babe rencananya akan dirilis pada Sabtu, 9 Juni 2018. Sebelum merilis video klipnya, Sugarland dan Taylor lebih dulu meluncurkan teaser MV mereka.

Video teaser tersebut pertama kali muncul di sela-sela acara CMT Music Awards yang diselenggarakan pada Rabu (6/6/2018) malam. Setelah itu, barulah Taylor mempostingan potongan klip itu di akun Instagram pribadinya.

Di dalam video tersebut, terlihat Taylor tampil dengan rambut sebahu dan berwarna merah. Dia tampil sangat cantik dengan rambut tersebut, dengan dipadukan dengan sebuah dress berwarna merah.

Tak ketinggalan, dalam video tersebut juga terlihat aktor kawakan Amerika, Brandon Routh. Dia terpilih menjadi pemain video klip di dalam video tersebut. Dan Bradon pun sangat antusias di dalam proyek tersebut.

THIS is why I had to cut my hair— to be more like #DonDraper. 😉

Check out a sneak peek of the new @Sugarlandmusic & @taylorswift13 video, #Babe, by tuning into the #CMTawards tonight, June 6th at 8/7c on @CMT for an exclusive trailer! pic.twitter.com/K0MTNuTR0T — Brandon Routh (@BrandonJRouth) June 6, 2018