SEOUL - Publik tahu jika pesona Gong Yoo memang tidak bisa terbantahkan, terutama setelah berperan sebagai Kim Shin dalam drama Goblin pada 2016. Bahkan, model dan aktris Sthepanie Lee mengungkapkan jika dirinya ingin kembali berakting dengan aktor Train To Busan tersebut.

Stephanie dan Gong Yoo pertama kali dipasangkan pada drama Schoolgirl Detective. Di drama lawas itu, Stephanie berkesempatan menjadi pacar Gong Yoo.

"Dalam drama pertamaku, Schoolgirl Detective, aku memainkan peran sebagai kekasihnya. Aku jauh lebih muda waktu itu, dan aku merasa deg-degan saat kami sedang syuting adegan tunggal," ungkap Stephanie, seperti dilansir dari Soompi, Rabu (6/6/2018).

Ia menambahkan, "Pada waktu itu aku belum banyak bertemu dengan banyak aktor. Tapi aku berdiri di samping Gong Yoo yang sangat luar biasa. Dia benar-benar keren."

Kemudian, ia juga mengatakan jika drama pertamanya tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga. Drama yang tayang pada 16 Desember 2014 itu berkisah tentang lima siswa SMA Seonam Girls yang membentuk klub detektif. Mereka kemudian memecahkan misteri di sekitar mereka, seperti bullying, aborsi, dan bunuh diri.

Saat ini, Stephanie sedang aktif syuting drama terbarunya, Partners for Justice. Dalam drama tersebut, model dan aktris kelahiran Boston itu berperan sebagai Stella Hwang, seorang peneliti dan ahli farmasi di Badan Forensik Nasional.

Untuk perannya tersebut ia mengungkapkan, "Stella Hwang adalah paket komplit. Ia seksi dan cute secara bersamaan."

Sekadar informasi, drama Partners for Justice berkisah tentang kolaborasi antara seorang dokter forensik dan jaksa untuk meyelesaikan kasus. Drama yang tayang dalam slot Senin-Selasa di MBC tersebut juga dibintangi oleh Jung Jae Young, Jeong Yu Mi , Lee Yi Kyung, dan Park Eun Seok.

Menariknya, pada tayangan 4 Juni 2018, drama ini mampu merajai slot tayangan Senin-Selasa. Ia meraih rating 7,0 persen dan 7,7 persen. Dengan perolehan tersebut, Partners for Justice mampu mengalahkan pesaingnnya, yaitu Wok Of Love (SBS) dan Are You Human Too? (KBS).

(LID)