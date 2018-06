Maaf ya ngga ngabar2in, ngga ngundang siapa2 juga... . Maap jangan berisik dulu ya .. . Ini tempatnya epic abis, namanya @KamayaBaliWeddings. Di atas tebing di Uluwatu - Bali, pemandangannya laut lepas, biru cerah… @kamayabaliweddings cocok buat hari2 bahagia gue 🤗 Aduuuh sorry sekali lagi ga ngundang2 ya. #apakah mereka menyediakan mempelai wanita 🔥🔥🔥 juga?

A post shared by baim wong (@baimwong) on Jun 5, 2018 at 11:48pm PDT