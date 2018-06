SEOUL - Kabar bahagia untuk anda yang sudah merindukan chemistry apik Lee Seung Gi dan Suzy. Setelah lima tahun, dua bintang Gu Family Book itu akhirnya akan reuni lagi di drama baru, Vagabond.

Lee Sung Gi dan Suzy sudah sama-sama mengonfirmasi untuk bermain di Vagabond. Seung Gi akan berlakon sebagai Cha Geon, sementara Suzy menjadi Go Hae Ri.

Dilansir Koreaboo, Selasa (5/6/2018), Cha Geon adalah seorang stuntman yang bermimpi ingin menjadi aktor film laga dan menguasai industri film. Meski hanya stuntman, tapi Cha Geon punya kepercayaan diri tinggi dan tidak terlalu menghormati orang lain.

Di sisi lain, Go Hae Ri adalah agen NIS (badan intelijen Korea Selatan). Meski terlihat patriotik, tapi Go Hae Ri bergabung dengan NIS hanya karena dia ingin membantu membiayai hidup adik dan ibunya setelah ayahnya meninggal dalam tugas.

Vagabond merupakan drama bergenre thriiler action dan mata-mata dengan banyak plot twist. Drama ini akan bercerita tentang seorang pria yang terlibat dalam kecelakaan pesawat dan tanpa sengaja mengetahui adanya skandal korupsi nasional.

Sejak diumumkan, Vagabond sudah menarik perhatian publik. Pasalnya, drama ini menghabiskan budget hingga 25 miliar Won atau sekira Rp324 miliar.

Budget sebesar itu dapat dimaklumi karena Vagabond termasuk drama bertabur bintang. Selain itu, drama ini juga akan mengambil lokasi syuting di Portugal dan Moroko. Vagabond menjadi drama Korea pertama yang syuting di dua negara tersebut.

Vagabond akan diarahkan oleh sutradara Yoo In Shik, orang di balik Giant, History of a Salaryman, Incarnation of Money, You’re All Surrounded, Mrs. Cop, dan Dr. Romantic. Sedangkan untuk skenario akan ditulis oleh Jang Young Chul bersama Jung Kyung Soon.

