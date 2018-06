JAKARTA – Cerita Via Vallen yang menjadi korban pelecehan seorang pemain sepakbola membuat geram netizen. Para penggemar Via langsung kompak memberikan support kepada idolanya perihal pelecahan seksual yang dialami olehnya.

Hari ini Via Vallen banjir dukungan dari warganet. Vianisty, sebutan fans Via, bahkan menggalakkan tagar #aksibelaviavallen. Selain itu, nama Via Vallen juga sempat masuk jajaran trending topic Twitter Indonesia pada Selasa (5/6/2018).

"Itu siapa yang nge-dm Via Vallen begitu? Anda mencederai banyak umat. ~Me too #KamiBersamaViaVallen #AksiBelaViaVallen," tulis @awiarsy_ di Twitter.

"JANGAN SAMPEK ASET BANGSA DIREBUT ASING LAGI! #AksiBelaViaVallen," sambung @robith23.

"Tidak benar ini, tidak boleh dibiarkan, marko simic suda menista vianisty se-indonesia, harus ada seruan #aksibelaviavallen !!!" tambah @rahmatbiasa.

Twitter mencatat sudah ada lebih dari 2.000 tweet yang menulis nama penyanyi dangdut ini. Selain di twitter, wanita yang namanya melejit lewat lagu Sayang itu juga mendapat support melalui Instagram. Lewat postingan foto yang menerangkan bahwa tidak sembarangan orang bisa menilai Via Vallen, para penggemar ini memberikan semangat kepada idola mereka.

“Jangan menilaiku, kamu mungkin tahu namaku tapi tidak tahu cerita kehidupanku,” tulis Via.

“#aksibelaviavallen bagus teh, jaga harga diri biar dia tahu rasa sakitan mana di laporin ke netizen sama di laporin Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan,” kata netizen.

Viralnya nama Via pagi ini diawali dari postingannya yang merasa terhina atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pesepakbola terkenal. Via pun mengunggah percakapan antara dirinya dan pria tersebut.

Isi pesan itu menyebutkan kata–kata bahwa si pria ingin melihat Via bernyanyi di kamarnya sambil mengenakan baju seksi. Tidak terima dengan hal ini, wanita 26 tahun itu membalas bahwa ia bukan termasuk dalam tipe wanita yang dimaksudkan pemain sepakbola tersebut. Via pun juga langsung memblokir akun pria yang sudah melecehkan dirinya lewat pesan pribadi di Instagram itu.

