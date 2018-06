Kami sebagai Manusia.. TIdaklah bisa menjadi sempurna. Hanya mampu Berusaha Terus Untuk Belajar dan belajar... berusaha untuk menjadi Lebih baik dan memperbaiki kekurangan yang ada. . Namun ketika Kami di beri kepercayaan , Sebagai Orang Tua.Kami akan Berusaha maksimal memberikan yang terbaik untuk Anak anak kami. Berdoa mereka akan bisa jauh lebih Baik dari kami sebagai Manusia. Akan Jauh lebih baik Ibadahnya dan Amalan nya dari kami. Dan kelak akan menjadi Anak anak yang Sholeh dan Sholehah. Amin. . Ini salah satu cara Simpel mengajarkan Ibadah kepada anak anak kami. Dasarnya, dengan Cara MELIHAT, mereka akan terbiasa dan Menumbuhkan pondasi dan Niat untuk belajar bagaimana Ibadah tersebut. . . Ayah... Bunda... bisa berbagi Cerita. Bagaimana Cara mengajarkan Ibadah kepada anak anak dari Usia sedini mungkin...? InshaaAllah... Sharing nya akan bermanfaat untuk yang membacanya (termasuk saya juga dong 😉) wassalam. . . #BelajarIbadah #tatjanadanbima #tatjanadanbimabelajarSholat #thestoriesofsuryacynthia

