tengkyu zack , 😊 ( bercerai bukan berarti saya harus memusuhi dia atau menjaga jarak antara mikha dan dia , apapun yg terjadi dlm hidup kami , dia tetap ayahnya mikha dan dia tetap saya anggap keluarga , kdng banyak orng yg suka bingung bahkan bertanya , kenapa sih kok msh mau baik atau mengijinkan anak ketemu bapaknya , hahahah buat saya itu agak aneh siih yah walaupun banyak yg melakukan hal itu setelah ada perceraian , buat saya , saya tdk akan menjauhkan ayah dr anaknya tdk samasekali itu tdk akan pernah terjadi 😊 , krn buat saya persoalan pribadi antara sy dan zack bukan menjadi alasan untuk anak menjadi korban bukan ,,, 😊 ) seperti yg saya bilang di IG story bagaimana kt bisa merubah negri ini klo kt tidak bisa mencintai kekurangan negri ini , memang butuh hati yg besar tapi kt kan gak mampu yah punya hati yg besar , tapi kan ada Tuhan , Tuhan yg akan mampukan kok guysss , cintailah semua orng krn kekurangannya bukan krn kelebihannya saja 😊

A post shared by NAFA URBACH (@nafaurbach) on Jun 3, 2018 at 5:17am PDT