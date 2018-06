SEOUL - Penyanyi Punch mengungkapkan keinginannya bekerja sama dengan Baekhyun EXO baru-baru ini. Ia mengungkapkan jika Baekhyun adalah salah satu anggota EXO kelahiran 1992 yang belum berkolaborasi dengannya. Diketahui, ia telah berkolaborasi dengan Chen dan Chanyeol EXO untuk menyanyikan sebuah soundtrack drama Desendant of The Sun dan Goblin.

"Suaranya dalam lagu Dream sangat manis, akan sangat bagus jika aku bisa membawakan lagu manis bersamanya," ungkap Punch, seperti dilansir dari Soompi, Senin (4/6/2018).

Lagu Dream merupakan lagu kolaborasi Baekhyun dengan aktris dan penyanyi Bae Suzy. Lagu tersebut dirilis pada 6 Januari 2016. Selain itu Punch juga, mengungkapkan perasaannya dapat berkolaborasi dengan beberapa penyanyi selama ini.

"Aku sangat senang, karena bisa berkolaborsai dengan seseorang. Aku juga senang dengan lagu-lagu bagus yang kami nyanyikan bersama untuk soundtrack drama. Ketika lagu kami dikenal dan populer itu kebanggaan tersendiri bagiku."

Kemudian, selain dengan Chen dan Chanyeol, ia telah berkolaborasi dengan beberapa nama, diantaranya Yoon Mi Rae, Loco, The One, dan Kim Bo Kyung.

Sekadar informasi, Punch merupakan penyanyi dibawah naungan Naym Naym Entertainment yang lahir pada 19 Februari 1993. Dia cukup dikenal sebagai ratu soundtrack drama, lagu-lagunya diantaranya: Sleepless Night dalam drama It's Okay That's Love, Everytime untuk drama Desendant of the Sun, dan Stay With Me dalam drama Guardian: The Lonely dan Great God. Kesuksesan karier bermusiknya terbukti dari penghargaan yang ia miliki. Ia meraih piala Asia OST Popularity dalam ajang Asia Model Festival Awards, pada 2018. Lebih lanjut, dia memenangkan Best Korean Single of The Year dalam KKBox Music Award, pada 2018.

Lebih lanjut, perempuan 25 tahun tersebut mengaku jika dirinya lebih menikmati musik terlebih dahulu daripada mengidolakan seseorang, baru menyukai musiknya.

“Aku suka lagu-lagu WJSN, dan lagu-lagu BTS. Aku telah menikmati BTS sejak lama, lagu -lagu baru mereka juga bagus. Kesuksesan mereka sangat luar biasa menurutku,” pungkas Punch.

(aln)