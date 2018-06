JAKARTA – Sebagai sebuah grup band yang telah berdiri lebih dari 10 tahun, The Rain memiliki pengalaman yang unik ketika manggung. Indra Prasta sang vokalis pun mengungkapkan jika suaranya pernah digantikan oleh Iwan, gitaris band tersebut.

Kejadian lucu itu bermula ketika Indra mengalami radang tenggorokan sehingga mengakibatkan suaranya habis, sementara itu, jadwal manggung mereka sadang begitu padat. Setelah memikirkan jalan keluar, akhrinya Iwan yang pada dasarnya memiliki suara yang hampir serupa dengan Indra pun mengambil posisi sebagai vokalis tanpa diketahui oleh penonton.

“Saya pernah mengalami suara tiba-tiba habis. Biasanya, keajaibannya sehilang-hilangnya suara masih ada terdengar tapi beberapa waktu lalu kita sempat jadwalnya lagi padat dan saya lagi enggak fit akhirnya Iwan ikut nyanyi, mikrofon dibuka untuk dua-duanya (Indra dan Iwan), tapi saya lebih banyak buka mulut aja. Jadi yang benar-benar nyanyi sepanjang manggung itu Iwan, saya cuma keluarin efek suara saja yang teriak-teriak,” cerita Indra ketika diwawancarai eksklusif oleh Okezone di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Indra pun bersyukur lantaran suaranya dan Iwan hampir serupa. Sejak cikal bakal The Rain pun sebagian besar orang sulit membedakan suara Indra dan Iwan.

Nasib baik yang lain juga diterima The Rain saat acara manggung tersebut. Walaupun mereka pada dasarnya kerap sebal apabila disediakan sound system dengan kualitas buruk, namun ketika itu mereka malah bersyukur. Pasalnya, karena kualitas nya yang buruk, sound system tersebut dapat mengelabui penonton ketika suara Indra digantikan oleh Iwan. Sejak kejadian tersebut, Indra pun menyadari bahwa istirahat setelah manggung merupakan sesuatu yang penting.

The Rain merupakan grup musik yang berasal dari Yogyakarta. Grup musik yang telah berusia lebih dari satu dekade ini digawangi oleh Indra Prasta pada vokal dan gitar, Aang Anggoro pada drum, Ipul Bahri pemegang bas dan Iwan Tanda gitaris sekaligus vokalis.

Meskipun mereka menggunakan nama The Rain sejak 2001 lalu, namun Indra mengaku telah membentuk band dengan tiga rekannya itu sejak 1999. Hanya saja, saat itu bandnya bernama No Rain. Setelah beberapa kali manggung, akhirnya mereka sepakat menggunakan nama The Rain. Nama The Rain pertama kali digunakan saat mereka manggung di sebuah acara di lembah UGM pada tanggal 31 Desember 2001.

