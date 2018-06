SEOUL - Gaon kembali merilis 10 peringkat musik Korea yang tengah populer dan dicintai oleh para penggemar musik K-Pop. Melansir Gaon, Minggu (3/6/2018), posisi teratas tangga lagu Korea di duduki oleh lagu berjudul Don’t Give It To Me. Berdasarkan hal ini, lagu kolaborasi Loco dan Hwasa Mamamoo tersebut sukses mempertahankan posisinya di puncak tangga lagu, selama dua minggu. Lagu tersebut dirilis pada 21 April 2018.

Lebih lanjut, grup besutan JYP Entertainment, Twice kembali lagi pada posisi dua tangga lagu Korea. Setelah sebelumnya lagu What Is Love milik Nayeon cs tersebut melorot di posisi kelima. Menariknya, di posisi ketiga kembali disi oleh lagu Pass By. Lagu milik solois Nilo tersebut dirilis pada 26 Maret 2018. Hingga saat ini video klip Pass By telah ditonton 2,7 juta penonton Youtube.

Nah untuk yang penasaran dengan daftar lengkapnya. Berikut 10 lagu yang menduduki chart musik Korea yang dirangkum Okezone dari Gaon Chart :

1. Don't Give It To Me - Loco x Hwa Sa

2. What Is Love - Twice

3. Pass By - Nilo

4. Just Friend - Melomance

5. We Are - Wanna One

6. Time For The Moon Night - Gfriend

7. The Other Day – Park Hyo Shin

8. Bboom Bboom - MOMOLAND

9. Love Scenario - iKON

10. Boong Boong - HAON Feat. Sik-K, Prod. GroovyRoom

(aln)