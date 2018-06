LOS ANGELES - Belum lama ini, Ariana Grande dan Pete Davidson akhirnya mengungkap hubungan keduanya kepada publik. Hubungan mereka mulai terendus, beberapa saat setelah Ariana mengonfirmasi putusnya hubungan antara dirinya dengan Mac Miller.

Baca Juga: Baru Putus Sebulan, Ariana Grande Gandeng Pacar Baru

Menyusul pengumuman jalinan asmara Ariana dan Pete, kini keduanya terlihat semakin mesra di media sosial. Belum lama ini, Ariana mengunggah foto kedekatan dan kemesraan keduanya di akun Instagram. Dalam foto tersebut, Pete terlihat sedang mencium pipi Ariana.

Di dalam foto itu, penyanyi cantik berusia 24 tahun tersebut tak lupa memberi sebuah caption. “Memikirkanmu dalam hidupku. woah! lihat pikiranku,” tulis Ariana di akun Instagramnya.

Tak mau kalah, Pete juga memamerkan foto dengan sang kekasih. Dalam foto itu, Pete dan pelantun No Tears Left to Cry tersebut kompak memakai jubah Harry Potter.

“The chamber of secrets has been opened,” kata Pete dalam postingan tersebut.

Dalam postingan tersebut, terlihat Ariana membalas beberapa kali dalam postingan tersebut. Yang pertama, dia memposting komentar berupa emoji, yakni emoji monyet menutup mata dan emoji wajah memerah.

Satu postingan lagi terlihat jika Ariana melontarkan lelucon Harry Potter. "U tryna slytherin (saya menghapus akun saya sekarang)," tulis bintang pop muda tersebut.

the chamber of secrets has been opened ... Sebuah kiriman dibagikan oleh Pete Davidson (@petedavidson) pada 30 Mei 2018 jam 10:00 PDT

Sekadar informasi, Ariana dikabarkan telah putus dengan Mac semenjak Februari lalu. Kabarnya, alasan keduanya putus dikarenakan hubungan mereka sudah tidak sehat semenjak akhir 2017 lalu.

Dan benar saja, beberapa minggu lalu, Ariana meyebut hubungan atara Mac dan dirinya seperti ‘racun’. Ariana juga menyatakan jika dirinya bukan babysitter bagi Mac.

“Sungguh tidak masuk akal jika Anda merendahkan harga diri wanita dengan mengatakan seseorang harus tetap dalam hubungan ‘beracun’,” kata Ariana.

Baca Juga: 4 Artis Non Muslim yang Ikut Berpuasa Menemani Sang Kekasih

"Saya bukan babysitter atau ibu, dan tidak ada wanita yang harus merasakan hal itu (dalam sebuah hubungan). Saya telah merawatnya dan mencoba untuk mendukung ketenangannya selama bertahun-tahun (dan akan selalu tentu saja) tetapi mempermalukan atau menyalahkan wanita karena ketidakmampuan seorang pria untuk tetap bersatu adalah masalah yang sangat besar,” pungkasnya.

(LID)