SEOUL - Belum resmi tayang di layar kaca, Park Seo Joon mendapatkan kritik atas perannya di drama What's Wrong with Secretary Kim?. Melansir Soompi, Kamis (31/5/2018), ia dikiritik oleh para penggemar webtoon What's Wrong with Secretary Kim? lantaran dirinya dinilai kurang cocok untuk memainkan karakter CEO Lee Young Joon.

Menariknya, Park Seo Joon memberikan jawaban yang mengejutkan dalam menanggapi kabar tersebut. Seo Joon tak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda takut karena banyak yang mengritik pemilihannya sebagai CEO Lee Young Joon.

"Bagi mereka yang berpikir aku tidak cocok, aku pikir tidak ada yang bisa mereka lakukan," ungkap Park dalam konferensi pers, pada 30 Mei 2018.

Ia melanjutkan dengan sebuah candaan, “Ya, ini karena aku sudah memulai syuting, dan aku harus menyelesaikannya. Jadi, tolong singkirkan keluhan kalian. Aku berterima kasih jika kalian memperhatikanku."

Aktor 29 tahun tersebut juga mengungkapkan jika dirinya ingin menciptakan karakter CEO Lee dengan versi yang berbeda.

"Aku sudah membaca webtoon aslinya. Mungkin wajahku memang kurang untuk menampilkan sisi Young Joon. Tapi aku pikir bisa menciptakan karakter unik Young Joon versiku sendiri," ungkapnya.

Pada awalnya, Seo Joon sudah siap menerima kritik mengingat karakternya tersebut disadur dari sebuah webtoon populer. Seo Joon sadar jika penggemar mungkin sudah memilik ekspektasi yang berbeda tentang karakter CEO Lee.

Namun, ia menegaskan jika tim produksi, Bon Factory Worldwide telah membuat set yang sempurna untuk menampilkan sisi terbaik karakternya. Bahkan, berbagai pertimbangan dari detail rambut hingga desain kostum dipikirkan dengan matang.

"Aku bahkan harus mengenakan setelan yang dipesan terlebih dahulu," ungkap dia.

Sekadar informasi, sebelumnya Park Seo Joon pernah mengungkapkan jika perannya kali ini merupakan tantangan bagi dirinya. Pasalnya, karakter CEO Lee berbeda dengan karakter dalam dramanya sebelumnya.

"Aku terus membayangkan bagaimana caraku untuk sukses memerankannya," ungkapnya kala itu.

Dia mengaku ingin menggambarkan karakternya dengan cara sealami mungkin dalam menampilkan sifat narsis dan kearoganannya. Aktor kelahiran 16 Desember 1988 itu, meyakinkan untuk menampilkan akting terbaiknya dengan melatih gaya berbicara, sorot mata hingga gerak tubuh.

Dia ingin drama terbarunya memberikan hiburan baru kepada penonton. Selain itu, bermain dalam drama yang dibalut kisah romantis, Park Seo Joon berharap chemistry dengan lawan mainnya, Park Min Young akan mendapatkan perhatian yang tinggi dari masyarakat.

Sebagai informasi, drama What's Wrong With Secretary Kim? diangkat dari webtoon populer dengan judul Why Secretary Kim. Webtoon ini berkisah tentang wakil presiden perusahaan yang kaya, tampan, dan sangat arogan serta sekretarisnya Kim Mi So, yang memutuskan untuk berhenti.

Drama ini disutradarai oleh Park Joon Hwa. Dia adalah sutradara di balik sejumlah drama populer, seperti Because This is My First Life dan Let’s Eat. Untuk yang tidak sabar, drama ini dijadwalkan tayang mulai 6 Juni 2018 pada slot Rabu-Kamis pukul 21.30 KST di TvN.

(LID)