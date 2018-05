SEOUL - Drama terbaru MBC, Come and Hug Me, kembali merilis stills terbaru, Kamis (31/5/2018). Dalam rangkaian foto-foto itu, Chae Do Jin karakter yang diperankan oleh Jang Ki Yong tampak melindungi Han Jae Yi karakter Jin Ki Joo.

Melansir Soompi, lebih lengkapnya sosok Chae Do Jin tampak gagah berjalan ditengah jalan yang ramai. Menariknya, walaupun ada lumuran darah di kemeja Chae. Dia dengan tenang berjalan mengejar seorang penjahat. Foto berikutnya menampilkan Chae berhasil menangkap penjahat dan melindung Han Jae Yi.

Lebih lanjut, Imagine Asia, selaku rumah produksi Come and Hug Me mengatakan, "Setelah lulus dari akademi kepolisian, kehidupan Chae Do Jin sebagai detektif akan diperlihatkan dari episode 31 Mei 2018. Dia akan tumbuh menjadi pria yang lebih kuat untuk melindungi orang yang dicintainya."

Sekedar informasi, Come and Hug Me merupakan proyek perdana Jang Ki Jong dan Jin Ki Joo sebagai pemeran utama. Hal itu diakui Jin Ki Joo sempat membuatnya tertekan.

“Tapi aku tak mau khawatir. Aku berusaha sesantai mungkin di lokasi syuting. Aku akan bekerja keras sampai (drama ini) berakhir,” tutur aktris 29 tahun tersebut.

Kemudian, serial ini mengusung genre melodrama dan criminal. Kisahnya bercerita tentang seorang detektif polisi bernama Chae Do Jin (Jang Ki Yong). Dia menjadikan profesinya sebagai usaha untuk menebus kesalahan sang ayah yang merupakan pembunuh berantai. Rasa bersalah Chae semakin besar ketika dia tak mampu menghalangi aksi sang ayah membunuh orangtua Gil Nak Won, gadis yang dicintainya. Keduanya kemudian bertemu setelah dewasa dan bersama menyembuhkan luka masa lalu tersebut.

Drama itu tayang perdana pada 16 Mei 2018, menggantikan Hold Me Tight. Pada empat episode perdananya, Nielsen Korea mencatat, Come and Hug Me meraih rating 3,1 persen dan 3,9 persen. Angka itu lebih baik dibandingkan performa Hold Me Tight yang debut dengan rating 2,8 persen dan 3,8 persen. Perolehan rating Come and Hug Me juga semakin menunjukan taringnya. Pada penayangan 30 Mei 2018, rating drama meningkat dengan memperoleh rating 4,3 persen dan 5,1 persen.

Pecinta drama Korea bisa terus menyaksikan Come and Hug Me pada slot Rabu-Kamis, setiap pukul 22.00 KST, di MBC. Drama tersebut direncakanan tayang dalam 32 episode, dan akan berakhir pada 5 Juli 2018.

