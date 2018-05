JAKARTA - Sebelum menjadi vegetarian atau orang yang hanya mengonsumsi tumbuh-tumbuhan, Eva Celia sempat merasa ragu sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memutuskan melakukan itu.

Baca Juga: Bryce Dallas Howard Tak Butuh Heels di Sekuel Jurassic World

Namun selama kurang lebih satu tahun menjalaninya, putri Sophia Latjuba tersebut justru merasa menjadi vegetarian tidaklah sulit untuk dilakukan.

"Sebenarnya sudah lama tergerak dengan movement itu. Tapi memang belum terpanggil dan belum merasa sanggup," ujar Eva Celia saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (31/5/2018).

"Dulu gue kira itu adalah sesuatu yang susah. Tapi setahun belakangan ini memang sudah waktunya gue melakukan sesuatu dan itu memang gampang," tambahnya.

Pelantun lagu And So It Begins ini menyebutkan kalau dirinya kerap membuat makanan vegetariannya secara mandiri. Ia pun mencari berbagai macam resepnya melalui internet.

Eva Celia menyebutkan makanan-makanan vegetarian yang menjadi kesukaannya adalah ketoprak dan gado-gado. Oleh sebab itu, ia menyimpulkan kalau masyarakat Indonesia sangat mudah untuk menjadi vegetarian.

Baca Juga: Nota Pembelaan Dibacakan Pengacara, Jennifer Dunn: Lagi Puasa

"Ketoprak, gado-gado. Indonesia tuh gampang banget untuk jadi vegan," tutup Eva Celia.

(LID)