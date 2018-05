JAKARTA – Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penipuan terhadap calon jamaah umrah, pasangan suami istri pemilik agen perjalanan haji dan umrah First Travel menerima vonis hukuman penjara dari Pengadilan Negeri (PN) Depok. Andhika Surachman mendapat hukuman penjara selama 20 tahun. Sementara itu, istrinya, Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara.

Proses hukum First Travel yang cukup panjang pun sempat menghadirkan beberapa saksi dari kalangan artis. Sebut saja Vicky Shu, Syahrini dan Ria Irawan yang diduga telah di-endorse oleh biro perjalanan umrah tersebut.

Vicky Shu sempat dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus penipuan, penggelapan, dan pencucian uang oleh agen perjalanan umrah First Travel pada 14 Maret 2018 lalu. Dalam sidang tersebut, Vicky mengatakan bahwa umrah pertamanya dengan First Travel dilaksanakan selama sembilan hari terhitung tangal 30 Desember 2015 hingga 7 Januari 2016. Saat umrah tersebut, Vicky mengaku dikenakan biaya sebanyak Rp34,4 juta. Cukup tinggi memang jika dibandingkan dengan harga paket reguler, namun menurut Vicky, jumlah yang cukup besar itu digunakan untuk mengurus visa ekspres. Berbeda dengan umrah kedua Vicky yang juga bersama First Travel, ia tak melakukan pembayaran apapun. Ketika umrah yang dilaksanakan pada Maret 2017 itu, Vicky dimintai tolong oleh Anniesa untuk mengumpulkan testimoni dari para jamaah.

Syahrini juga disebutkan sebagai artis yang menerima endorse umrah dari First Travel. Bahkan dalam perjalanan umrahnya itu, Syahrini mengajak serta 12 anggota keluarga. Pelayanan yang diterima Syahrini pun kelas VVIP, hal ini dapat dilihat dari tagar yang disisipkan Syahrini untuk foto umrahnya itu. Selain umrah selama tujuh hari, artis yang akrab disapa Princess ini pun melakukan perjalanan ke Istanbul Turki. Syahrini tak menampik jika ada perjanjian kerjasama antara manajemennya dengan First Travel. Dengan fasilitas VVIP yang diterima, Syahrini hanya mengeluarkan dana seharga paket regular. Sebagai timbal balik, Syahrini diharuskan mengunggah foto dan video mengenai perjalanan umrah bersama First Travel. Selama sembilan hari, ia mengunggah dua konten setiap harinya.

Sempat disebut juga sebagai artis yang menerima endorse dari First Travel, Ria Irawan pun menjelaskan tentang keberangkatan umrahnya saat itu. Diketahui bahwa Ria melakukan perjalanan umrah bersama suami serta rekan artisnya, mendiang Julia Peres. Ria menjelaskan bahwa pada awalnya ia dan suami berniat umrah. Kemudian, Jupe menawarkan kepada suami Ria untuk mendokumentasikan umrah Jupe. Ria ikut karena Jupe juga membutuhkan orang untuk mendampinginya di sana. Ria mendaftar dengan paket ragular, akan tetapi First Travel mengupgrade paketnya menjadi VIP.

