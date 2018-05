JAKARTA - Berlomba-lomba mencari pahala, itulah yang umum dilakukan masyarakat saat berhadapan dengan bulan Ramadan. Sama halnya dengan Dewi Sandra, ia juga mengaku ingin mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan melakukan hal yang bermanfaat selama bulan puasa.

Sempat gagal mengkhatamkan Alquran di tahun lalu, istri dari Agus Rahman ini mengaku akan kembali mencoba lagi hal tersebut. Bahkan ia sempat mengikuti komunitas One Day One Juz (ODOJ) agar dirinya bisa termotivasi untuk mengkhatamkan Alquran ditahun ini.

Sayangnya, wanita 38 tahun ini mengaku sudah ketinggalan satu hari membaca Alquran lantaran berhalangan. Namun ia berharap bisa terus mengejar ketertinggalannya tersebut.

"Insya Allah, iya sudah mau setengah bulan, kan targetnya aku satu hari satu juz. Kan dulu aku ngomongnya, iya ya one day one juz itu komunitas keren banget. Dari jauh saja aku ngerasain dari jauh gila ya mereka keren banget. Sekarang pas di dalam tuh asli mereka keren banget, karena one day one juz it's stuff. Enggak gampang, harus fokus, harus disiplin, harus compact, harus menjadwalkan waktu itu," tutur Dewi Sandra di kawasan Taman Mini, Jakarta Timur, Rabu 30 Mei 2018.

 

"Jadi kalau enggak pasti ketinggalan, aku pasti keteteran. Aku sudah ketinggalan satu hari, aku memang menyalahkan diri aku sendiri karena lagi berhalangan. Biasanya kita losenya di sini untuk perempuan karena berhalangan. Kalau sudah ketinggalan semangat berbeda untuk mengejar," sambungnya.

Pelantun Tak Ingin Lagi ini bahkan sempat mencontek formula dari komunitas yang ia ikuti. Namun, ia juga memiliki jurus tersendiri agar dirinya selalu bersemangat dan bisa mengkhatamkan Alquran.

"Aku belajar formulanyanya, tiap habis sholat baca dua halaman, ada yang empat halaman. Cuma, kalau aku, formula aku adalah abis subuh baca saja, hajar baca, baca, baca sampai mungkin sudah enggak kuat lagi. Karena pagi itu momen yang paling kita fokus, momen kita bisa semangatnya masih banyak lah," paparnya.

"Kalau sudah sore-sore gini, distorsinyanya banyak. Sama pas malemnya, jadi banyak-banyak baca, dan sendirian jangan ada orang, jangan diganggu jangan ramai-ramai," tambahnya.

Memiliki keinginan untuk bisa mengkhatamkan Alquran dalam waktu satu bulan, tentu menjadi sebuah tantangan baginya. Bahkan ia menyatakan akan masuk pesantren jika ditahun ini dirinya kembali gagal mengkhatamkan Alquran.

"Justru aku lagi tertantang banget, kalau enggak berhasil tahun ini gue masuk pesantren kayaknya, beneran. Karena tahun lalu aku enggak berhasil, aku sudah sampe juz 23 enggak berhasil, sedih banget," tandasnya.

