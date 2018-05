LOS ANGELES – Bintang Harry Potter, Emma Watson dikabarkan putus dengan pacarnya Chord Overstreet. Hal ini cukup mengejutkan, pasalnya Emma belum lama dikabarkan menjalin hubungannya dengan bintang Glee tersebut. Selain itu, aktris 28 tahun tersebut juga belum mengkonfirmasi kejelasan hubungan diantara keduanya.

"Emma dan Chord tetap bungkam tentang hubungan mereka. Namun mereka telah banyak menghabiskan waktu bersama di Los Angeles. Mereka benar-benar cocok, sayangnya hubungan mereka tidak berlangsung lama," ujar salah seorang sumber yang dekat dengan Chord kepada Page Six, Rabu 30 Mei 2018.

Namun sayangnya, kabar tersebut belum di konfirmasi oleh pihak Emma maupun Chord. Melansir Bazzar, juru bicara aktris dan aktivis asal Inggris tersebut menolak untuk berkomentar mengani kabar tersebut sekaang ini. Emma dikabarkan telah memutuskan semua ikatan media sosialnya dengan Chord. Hubungan keduanya diketahui hanya terjalin selama enam bulan.

Sekadar informasi, spekulasi tentang hubungan keduanya dimulai saat pesta Vanity Fair, di mana bintang Beauty and the Beast terlihat bersama sang kekasih di konser Nathaniel Rateliff & the Night Sweats di Troubadour, Hollywood, pada Februari 2018.

Kemudian, Emma juga tampak tidak ingin membagikan kisah cintanya dihadapan publik. “Aku ingin tetap konsisten, aku tidak mau membicarakan kekasihku dalam sebuah wawancara. Hal itu mungkin membuatku akan dibuntuti paparazi,” terang Emma.

Lebih lanjut, sebelumnya Emma pernah berkencan dengan manajer perusahaan teknologi Silicon Valley William ''Mack '' Knight, pada 2017. Hubungan tersebut juga kandas setelah berkencan selama hampir dua tahun.

