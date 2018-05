SEOUL - Jelang penayangan, para kru dan pemain drama What's Wrong Secretary Kim? mengadakan konferensi pers di Seoul, Rabu (30/5/2018). Dalam kesempatan tersebut, kedua pemeran utama, yakni Park Seo Joon dan Park Min Young mengungkapkan ketertarikannya pada satu sama lain.

Melansir Soompi, Park Seo Joon merayu Park Min Young dengan mengatakan jika dia sebelumnya adalah penggemar berat mantan kekasih Lee Min Ho itu. Seo Joon mengaku sudah menonton drama Min Youngberkali-kali.

"Aku adalah penggemar drama Unstopabble High Kick. Aku menontonnya saat wajib militer, bahkan atasanku sangat menikmati tayangan ulangnya. Jadi, aku menonton setiap episode tanpa terlewat," ungkap aktor 29 tahun tersebut.

Sejak saat itulah aktor Fight My Way tersebut mulai mengagumi Min Young. "Aku mulai berharap untuk bekerja sama dengannya karena kami juga sepantaran. Ketika, sutradara mengatakan jika chemistry yang kami miliki itu hebat, kepercayaan diriku mulai meningkat dan memotivasi untuk bekerja lebih keras," lanjut Seo Joon.

Sementara itu, Park Min Young juga turut memujinya. Ia mengatakan jika pernah menonton drama Seo Joon sebelumnya. Bintang Sungkyunkwan Scandal tersebut berkata, "Dia adalah aktor yang hebat. Aku selalu bertanya-tanya bagaimana rasanya bermain drama dengannya."

Tidak sampai di situ, aktris kelahiran 4 Maret 1986 tersebut memuji Seo Joon sebagai orang yang perhatian. "Selain itu, aku juga bisa melihat kenapa orang menyebutnya ahli dalam drama komedi roamantis. Dia aktor yang sempurna dalam mewujudkan karakternya dan tahu persis apa yang perlu dia tekankan," ujarnya.

"Aku sangat beruntung bisa bekerja sama dengan Seo Joon. Ada suasana damai dan menyenangkan di lokasi syuting dan kerja tim kami sangat solid. Dia juga banyak membantuku dalam berakting," imbuh Min Young.

Sebagai informasi, drama kolaborasi keduanya diangkat dari webtoon populer dengan judul Why Secretary Kim. Webtoon ini berkisah tentang wakil presiden perusahaan yang kaya, tampan, dan sangat arogan serta sekretarisnya Kim Mi So, yang memutuskan untuk berhenti.

What’s Wrong Secretary Kim? disutradarai oleh Park Joon Hwa. Dia adalah sutradara di balik sejumlah drama populer, seperti Because This is My First Life dan Let’s Eat. Untuk yang tidak sabar, drama ini dijadwalkan tayang mulai 6 Juni 2018 pada slot Rabu-Kamis pukul 21.30 KST di TvN.

(LID)