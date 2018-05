LOS ANGELES - Perkara rumor adanya hubungan spesial antara Nicki Minaj dengan Eminem semakin menarik untuk diikuti. Hal ini dikarenakan beberapa waktu lalu, Nicki baru saja mengatakan bahwa apa yang telah dia katakan mengenai hubungan antara dia dan Eminem tidak benar.

Namun baru-baru ini, Eminem justru memperkeruh kejelasan hubungan di antara keduanya. Hal ini dikarenakan, dalam konsernya baru-baru ini, Eminem memanggil Nicki dengan panggilan ‘Sayang’ di depan ratusan pemirsa konsernya belum lama ini.

“Saya ingin menyebutkan nama kekasih saya, Nicki Minaj. Sayang, saya akan pulang malam ini dan berbicara mengenai beberapa hal denganmu,” ujar Eminem, seperti dikutip dari laman NME, Rabu (30/5/2018).

Setelah itu, pria berusia 45 tahun tersebut juga menanyakan kepada para pemirsanya, apakah mereka setuju jika mereka berdua berpacaran.

“Boston, berapa banyak dari Anda ingin saya berkencan dengan Nicki Minaj?” tanya nya. Dan para pemirsa pun mengatakan bahwa mereka ingin melihat keduanya berpacaran.

“Yah, saya juga,” sambungnya. “Nicki, jika kamu mendengar pesan ini, cukup SMS saya nanti, kita akan membicarakannya,” lanjutnya.

Mendengar hal tersebut, Nicki pun memberikan jawabannya. Dia pun megaku tertawa saat mendengar apa yang dikatakan oleh Eminem.

“LMFAOOOOOOOOOOOOOOO. Kenyataanya jika dia konyol & sering bercanda seperti saya. Saya sangat mencintainya. Em, kami membutuhkan Anda di album Queen. Di situlah kencan pertama kami; di studio sambil memandangi mata indahmu saat kamu menulis lirik lagu,” kata Nicki di akun Twitter pribadinya.

