JAKARTA - Lukman Sardi mengakui adanya perdebatan panas dalam menentukan nominasi Indonesian Movie Actors (IMA) Awards 2018. Seperti diketahui, Lukman menjadi juri bersama Marcella Zalianty, Salman Aristo, Marsha Timothy, Robert Ronny, Ifa Isfansyah, dan Ario Bayu.

Perbedaan latar belakang dari ketujuh juri membuat perdebatan menjadi seru. Setiap juri memiliki pandangan berbeda untuk meloloskan satu nomine ke dalam daftar 17 nominasi IMA Awards 2018.

“Dan menurut gue itu menjadi sangat menarik, tapi bukan berati sampai gontok-gontokan, tapi juga bukan se-simple itu. Jadi masing-masing ngobrol nih as a director, ngeliatnya seperti apa, nah as an actor juga ngeliat seperti apa temen aktornya itu berjalan dan baik,” tutur Lukman saat ditemui usai konferensi pers IMA Awards 2018 di MNC Studios, Rabu 30 Mei 2018.

Pemain film Kulari Ke Pantai ini juga menyatakan bahwa saat ketujuh juri berkumpul maka visi dan misi menentukan nomine harus disamakan. Hal ini demi menjaga kualitas dari nomine yang masuk.

“Nah, itu emang kadang-kadang yang di awal itu agak sulit emang, harus nyamain visi misi dulu, sampai akhirnya satu visi. Begitu kumpul bertujuh itu kan visinya dulu disamain, makanya penting adanya struktur penilaian tersebut agar kita punya satu visi,” lanjutnya.

Pada tahun ini ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh nomine agar bisa masuk dalam nominasi. Kriteria tersebut adalah difficulty/tingkat kesulitan peran tersebut, believability/tingkat meyakinkannya si tokoh dalam memerankan sebuah pernah, depth/kedalaman, dan konsistensi sang aktor dalam berperan dari awal sampai akhir.

