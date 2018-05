JAKARTA - Syahrini dikenal sebagai salah satu penyanyi glamor dan hidup dengan kesan mewah. Namun hal tersebut tampaknya tak berlaku bagi penyanyi yang akrab disapa Incess tersebut dalam hal perawatan wajah.

Dijumpai di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Syahrini mengaku kapok melakukan perawatan wajah di klinik-klinik kecantikan. Ia sempat melakukan facial beberapa tahun lalu namun justru membuat wajahnya sensitif dan memicu tumbuhnya jerawat.

Baca Juga: Syahrini Bangga Lagunya Bersama Ariel NOAH Jadi Nomor Satu di Dunia





Saat ini Syahrini pun lebih memilih menggunakan produk tertentu untuk membersihkan wajahnya usai menggunakan makeup. Selain lebih nyaman hal tersebut juga membuat pelantun tembang Sesuatu ini merasa lebih irit.

"Kalau nanya itu sebetulnya aku bukan tipikal suka perawatan rajin mendatangi beberapa klinik, enggak sama sekali malah. Jadi aku tuh cuma ngebersihin muka, believe it or not," jelasnya pada Senin 28 Mei 2018.

"Pernah aku tuh pas tahun 2007 aku dimasker emas gitu-gitu, tapi kesininya enggak ada lagi. Kulit kalau digitu-gituin kan jadi sensitif, termasuk kulit aku. Sekali facial malah menimbulkan mereka aktif lagi si jerawat atau apa. Malah begini saja irit juga, aku bersihin wajah di rumah pakai yang cocok saja sama wajah," tambah Syahrini.

Lebih lanjut Syahrini menjelaskan beberapa makeup yang harus dibawa kemanapun ia pergi. Beberapa diantaranya adalah eye liner, eye shadow, dan blush on untuk membuatnya semakin percaya diri.

"Day cream itu harus pakai dengan dokter yang cocok yang paling penting itu blush on buat cewek, eyeliner harus. Eye shadow penting. Aku enggak suka pakai foundation karena kulit aku sensitif, bukan karena aku brand ambassador, aku pakai terus sampai sekarang," ungkap penyanyi kelahiran Bogor, 35 tahun silam tersebut.

Baca Juga: Alhamdulillah! Pasca-Berobat di LA, Penyakit Tenggorokan Syahrini Sembuh

Kendati demikian, Syahrini juga memiliki masa-masa enggan untuk berdandan. Ia enggan merias wajah saat melakukan traveling dan memiliki cara jitu untuk tetap tampil mempesona.

"Waktu traveling, apalagi pas mau ngejar pesawat. Makanya pas traveling aku pakai kacamata, karena itu mata pasti lagi longsor," tutup mantan rekan duet Anang Hermansyah ini.

(edi)