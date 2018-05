JAKARTA - Kabar bahagia untuk kamu penggemar boyband Seventeen. Pasalnya grup besutan Pledis Entertainment tersebut telah memastikan akan datang ke Jakarta untuk menggelar konser.

Kabar bahagia ini telah diumumkan oleh promotor Mecima Pro, selaku pihak yang menyelenggarakan konser boygrup asal Korea Selatan tersebut, Selasa (29/5/2018). Promotor yang rajin membawa artis Korea Selatan tersebut mengonfirmasi akan mendatangkan Seventeen untuk konser pada 16 September 2018.

"Konser Seventeen 'IDEAL CUT' di Jakarta akan berlangsung pada 16 September 2018 di ICE BSD City Hall 3A. Detail tiket akan segera diumumkan #IDEALCUTinJKT #SEVENTEENIDEALCUT," ungkap Mecima Pro di akun Twitter resmi mereka.

[ANNOUNCEMENT] 2018 SEVENTEEN CONCERT 'IDEAL CUT' IN JAKARTA on September 16th 2018 in ICE BSD City Hall 3A. Ticketing Details coming soon. #IDEALCUTinJKT #SEVENTEENIDEALCUT pic.twitter.com/Anr56o2qIo