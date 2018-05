JAKARTA - Mulan Jameela baru saja mengumumkan mengenai penampilannya yang kini sudah berhijab. Namun beberapa hari berselang, istri Ahmad Dhani itu sudah mengunggah foto tanpa hijab di instagram yang langsung menuai kritik pedas dari netizen.

Mulan Jameela kembali menuai cibiran setelah ia mengunggah foto tanpa mengenakan hijab di instagram miliknya pada 26 Mei 2018.

Foto tersebut menggambarkan ibu dua anak itu tengah berpose yang memfokuskan pada riasan wajah dengan make up yang terlihat natural namun tampak seksi dengan lipstik merahnya.

Meski Mulan sudah menjelaskan dalam kolom caption bahwa foto itu diambil sebelum ia mengenakan hijab tepat di bulan Januari serta merupakan bentuk support terhadap sang fotografer, namun hal tersebut belum bisa meredam komentar negatif netizen.

"PhotoshootBulanJanuari #SupportForKokoRio RAW FILE, Unedited version, No photoshop waktu beauty photoshoot with @riomotret Make up by @rama_jee (juara banget make upnya)," tulis Mulan.

Seketika komentar mengenai protes hingga nasehat terhadap Mulan yang kini tengah belajar berhijrah membanjiri kolom komentar di instagram.

"Ya meskipun foto lama, kalau memang niat berhijab engga perlu di upload dong. Aurat selamanya jadi aurat," tulis netizen.

"Mbak @mulanjameela1 kan sudah memutuskan berhijab, walau foto sudah lama tetap tidak boleh diupload ya mbak. Sebaiknya postingan ini dihapus, support Rio bisa dalam bentuk lain tidak harus posting foto lama yang memperlihatkan aurat," sambung yang lainnya.

Melihat banyaknya reaksi yang menuai protes dari netizen, pelantun lagu 'Wonder Woman' inipun membalas dengan mengucapkan terima kasih atas nasehat dari para warganet.

“Terima kasih banyak untuk saudara muslimku semua yang perhatian sama aku. Maafkan jika ada yang belum berkenan, insya allah akan belajar terus dan aku masih menikmati perjalanan atau proses berhijab aku,” jawab Mulan.

Sebelumnya dalam wawancaranya dengan awak media beberapa waktu lalu, wanita 38 tahun itu mengaku sudah siap jika nantinya akan mendapat cibiran atau komentar negatif selama perjalanan ia menuju hijrahnya yang lebih baik.

“Ya ada beberapa yang hujat, memang rasanya susah banget apa lagi dari faktor luar. Tapi semua itu balik lagi sama aku, harus komitmen sama keputusan yang sudah ditentukan,” pungkasnya.

Foto ini berawal saat Rio sebagai fotografer sedang membuat projek untuk memotret beberapa selebriti wanita tanpa editan aplikasi.

Dari deretan selebriti ada Mulan Jameela yang terlibat projek tersebut, dalam foto asli di instagram mili pria bernama lengkap Rio Wibowo itu menampilkan rambut Mulan yang dikuncir hingga bagian leher.

Sedangkan di instagram milik ibu Shafeea itu sudah di edit dengan fokus pada wajahnya. Sayang, usaha tersebut juga masih menuai kritik dari warganet.

