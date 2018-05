SEOUL – Kabar kurang mengenakkan datang dari aktor Ahn Hyo Seop. Hal ini lantaran dirinya memutuskan untuk hengkang dari drama yang akan dibintanginya, Clean With Passion for Now.

Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh staf produksi drama tersebut. Mereka mengungkapkan jika sang aktor memilih meninggalkan drama karena benturan jadwal setelah penundaan syuting drama.

“Kami dengan tulus meminta maaf kepada pemirsa yang kecewa. Tapi kami juga meminta Anda untuk memberikan banyak dukungan untuk Clean With Passion for Now ,” ungkap perwakilan drama, seperti dilansir Soompi, Jumat (25/5/2018).

Seperti diketahui sebelumnya, pembuatan drama ditunda lantaran pemeran utama wanita, Kim Yoo Jung mengalami masalah kesehatan. Pada Februari 2018, agensi Kim Yoo Jung, SidusHQ pertama kali mengonfirmasi jika aktris 18 tahun tersebut mengidap hypothyroidism. Penyakit tersebut adalah kondisi di mana pasien memiliki kekurangan produksi hormon tiroid atau kelenjar gondok.

Berita mengenai keluarnya Ahn Hyo Seop memang cukup disayangkan. Padahal pada 22 Mei lalu, Kim Yoo Jung menyatakan jika dirinya sudah kembali pulih dan akan siap untuk memulai syuting.

Sementara itu, tim produksi juga menegaskan jika syuting Clean With Passion for Now segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Sementara ini, syuting dijadwalkan akan dilakukan pada Agustus mendatang.

“Kesehatan Kim Yoo Jung telah meningkat pesat. Kami juga berencana untuk melanjutkan pembuatan film pada bulan Agustus,” imbuh dia.

Namun, hingga sekarang belum ada berita terkait pengganti Ahn Hyon Seop. Diketahui, Ahn Hyo Seop awalnya didapuk sebagai pemeran utama laki-laki.

Sekadar informasi, Clean with Passion for Now diadaptasi dari webtoon populer karya Jang Sun Kyul. Kisahnya tentang Gil Oh Sol (Kim Yoo Jung), karyawan sebuah perusahaan kebersihan yang ceria. Gil kemudian bertemu Jang Sun Kyul (sebelumnya diperankan Ahn Hyo Seop), bosnya yang mengidap mysophobia (fobia pada kotoran). Cerita akan lebih seru ketika tumbuh benih cinta diantara keduanya.

Drama tersebut juga akan dibintangi sederet bintang lainnya, seperti Song Jae Rim, Yoo Sun , Ahn Suk Hwan , Kim Won Hae , Kim Jung Nan, Min Dohee , Kim Min Kyu, Hak Jin, Cha In Ha , dan Lee Do Hyun. Clean with Passion for Now awalnya dijadwalkan tayang di JTBC pada April 2018. Namun karena terjadi penundaan produksi, maka jadwal tayang drama tersebut juga dimundurkan. Berita terbaru mengabarkan jika drama akan premier pada bulang November 2018.

