Hey, Nak.. Tenang sekali digendong Bunda pakai Gendongan Kaos Instan dari @malilkids . Nyaman yah sayang karena halus dan lembut. Bunda juga gampang pakainya dan yang Bunda pakai ini bolak balik, 1 Geos dapet 2 motif deh. Terus ada free pouch nya @malilkids yang keren banget.. Yeay! . . Handled by @iconic_sister

A post shared by Ririn Dwi Ariyanti (@ririndwiariyanti) on May 25, 2018 at 5:20am PDT